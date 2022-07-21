С начала 2022 года в Тюменской области змеи 26 раз нападали на людей. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. Там уточнили, что от укусов змей пострадали, в том числе, 9 тюменских детей.
«26 укусов змей зарегистрировано в Тюменской области с начала 2022 года. 9 из пострадавших — дети. Люди встречали змей в лесах, на проселочных дорогах за городом», — указано в сообщении Информационного центра правительства Тюменской области.
Там добавили, что в случае нападения змеи, необходимо зафиксировать поврежденную конечность, охладить место укуса, обработать рану антисептиком и пить много воды. Кроме этого, нужно как можно быстрее обратиться за медицинской помощью. Категорически запрещается накладывать жгут, прижигать рану, надрезать место укуса и самостоятельно удалять яд — это может привести к фатальным последствиям.
Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области от укуса ядовитой змеи пострадал подросток. Мальчику понадобилась экстренная помощь врачей.
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С начала 2022 года в Тюменской области змеи 26 раз нападали на людей. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. Там уточнили, что от укусов змей пострадали, в том числе, 9 тюменских детей. «26 укусов змей зарегистрировано в Тюменской области с начала 2022 года. 9 из пострадавших — дети. Люди встречали змей в лесах, на проселочных дорогах за городом», — указано в сообщении Информационного центра правительства Тюменской области. Там добавили, что в случае нападения змеи, необходимо зафиксировать поврежденную конечность, охладить место укуса, обработать рану антисептиком и пить много воды. Кроме этого, нужно как можно быстрее обратиться за медицинской помощью. Категорически запрещается накладывать жгут, прижигать рану, надрезать место укуса и самостоятельно удалять яд — это может привести к фатальным последствиям. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области от укуса ядовитой змеи пострадал подросток. Мальчику понадобилась экстренная помощь врачей.