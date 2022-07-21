21 июля 2022

Тюменцев атаковали змеи

© Служба новостей «URA.RU»
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Лес. Тюмень, сосны, лес, сосновый бор
С начала года змеи 26 раз нападали на жителей Тюменской области Фото:

С начала 2022 года в Тюменской области змеи 26 раз нападали на людей. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. Там уточнили, что от укусов змей пострадали, в том числе, 9 тюменских детей.

«26 укусов змей зарегистрировано в Тюменской области с начала 2022 года. 9 из пострадавших — дети. Люди встречали змей в лесах, на проселочных дорогах за городом», — указано в сообщении Информационного центра правительства Тюменской области.

Там добавили, что в случае нападения змеи, необходимо зафиксировать поврежденную конечность, охладить место укуса, обработать рану антисептиком и пить много воды. Кроме этого, нужно как можно быстрее обратиться за медицинской помощью. Категорически запрещается накладывать жгут, прижигать рану, надрезать место укуса и самостоятельно удалять яд — это может привести к фатальным последствиям.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области от укуса ядовитой змеи пострадал подросток. Мальчику понадобилась экстренная помощь врачей.

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С начала 2022 года в Тюменской области змеи 26 раз нападали на людей. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. Там уточнили, что от укусов змей пострадали, в том числе, 9 тюменских детей. «26 укусов змей зарегистрировано в Тюменской области с начала 2022 года. 9 из пострадавших — дети. Люди встречали змей в лесах, на проселочных дорогах за городом», — указано в сообщении Информационного центра правительства Тюменской области. Там добавили, что в случае нападения змеи, необходимо зафиксировать поврежденную конечность, охладить место укуса, обработать рану антисептиком и пить много воды. Кроме этого, нужно как можно быстрее обратиться за медицинской помощью. Категорически запрещается накладывать жгут, прижигать рану, надрезать место укуса и самостоятельно удалять яд — это может привести к фатальным последствиям. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области от укуса ядовитой змеи пострадал подросток. Мальчику понадобилась экстренная помощь врачей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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