С начала года змеи 26 раз нападали на жителей Тюменской области Фото: Денис Моргунов © URA.RU

С начала 2022 года в Тюменской области змеи 26 раз нападали на людей. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. Там уточнили, что от укусов змей пострадали, в том числе, 9 тюменских детей.

«26 укусов змей зарегистрировано в Тюменской области с начала 2022 года. 9 из пострадавших — дети. Люди встречали змей в лесах, на проселочных дорогах за городом», — указано в сообщении Информационного центра правительства Тюменской области.

Там добавили, что в случае нападения змеи, необходимо зафиксировать поврежденную конечность, охладить место укуса, обработать рану антисептиком и пить много воды. Кроме этого, нужно как можно быстрее обратиться за медицинской помощью. Категорически запрещается накладывать жгут, прижигать рану, надрезать место укуса и самостоятельно удалять яд — это может привести к фатальным последствиям.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области от укуса ядовитой змеи пострадал подросток. Мальчику понадобилась экстренная помощь врачей.