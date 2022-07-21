Sky News Arabia: США готовы разместить HIMARS в Польше

США планируют разместить реактивные системы залпового огня HIMARS на территории Польши, чтобы противодействовать России. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.
«[Вашингтон] изучает возможность развертывания таких систем (HIMARS — прим. URA.RU) на территории Польши в рамках плана действий в чрезвычайных ситуациях, чтобы противостоять любой агрессии со стороны Москвы», — передает телеканал слова анонимного представителя Пентагона.
Ранее министр обороны США Ллойд Остин объявил о новых поставках HIMARS на Украину. В дополнение к отправленным Штаты выделили еще четыре РСЗО для Украины, сообщает RT. Уже 12 из 20 установок находятся на пути из США на Украину, передает телеканал 360.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина. По его словам, целями спецоперации являются демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь населению Донбасса.
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США планируют разместить реактивные системы залпового огня HIMARS на территории Польши, чтобы противодействовать России. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia. «[Вашингтон] изучает возможность развертывания таких систем (HIMARS — прим. URA.RU) на территории Польши в рамках плана действий в чрезвычайных ситуациях, чтобы противостоять любой агрессии со стороны Москвы», — передает телеканал слова анонимного представителя Пентагона. Ранее министр обороны США Ллойд Остин объявил о новых поставках HIMARS на Украину. В дополнение к отправленным Штаты выделили еще четыре РСЗО для Украины, сообщает RT. Уже 12 из 20 установок находятся на пути из США на Украину, передает телеканал 360. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина. По его словам, целями спецоперации являются демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь населению Донбасса.