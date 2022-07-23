Диетолог Герасимова: от чего зависит количество кофеина в кофе

24 июля 2022 в 09:09 Размер текста - 17 +

Заваренный горячей водой кофе содержит меньше кофеина Фото: Денис Моргунов © URA.RU Количество кофеина в кофе зависит от способа его приготовления, а также от того, сублимированный кофе, или зерновой. Об этом в разговоре с URA.RU рассказала диетолог Наталия Герасимова. «Количество кофеина в кофе зависит от метода приготовления. Если кофе приготовлен с помощью холодной воды, то кофеина будет больше, потому что он уходит в раствор при холодной температуре. А если вы заливаете кофе кипятком, то кофеина будет в растворе меньше, но это не значит, что он полностью отсутствует», — пояснила Наталия Герасимова. По словам диетолога, в растворимом кофе изначально содержится более высокая концентрация кофеина, чем в зерновом. «В растворимом кофе кофеина больше, чем в зерновом. Связано это с тем, что произошла сублимация на первоначальном этапе», — уточнила Герасимова. 24 июля 1938 года считается днем рождения растворимого кофе. В этот день на конвейер было поставлено его массовое производство. Популярность растворимого кофе во всем мире очень высока, хотя доля его потребления зависит от «кофейной» культуры страны. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Количество кофеина в кофе зависит от способа его приготовления, а также от того, сублимированный кофе, или зерновой. Об этом в разговоре с URA.RU рассказала диетолог Наталия Герасимова. «Количество кофеина в кофе зависит от метода приготовления. Если кофе приготовлен с помощью холодной воды, то кофеина будет больше, потому что он уходит в раствор при холодной температуре. А если вы заливаете кофе кипятком, то кофеина будет в растворе меньше, но это не значит, что он полностью отсутствует», — пояснила Наталия Герасимова. По словам диетолога, в растворимом кофе изначально содержится более высокая концентрация кофеина, чем в зерновом. «В растворимом кофе кофеина больше, чем в зерновом. Связано это с тем, что произошла сублимация на первоначальном этапе», — уточнила Герасимова. 24 июля 1938 года считается днем рождения растворимого кофе. В этот день на конвейер было поставлено его массовое производство. Популярность растворимого кофе во всем мире очень высока, хотя доля его потребления зависит от «кофейной» культуры страны.