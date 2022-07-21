Израиль отправляет в РФ делегацию, чтобы спасти «Сохнут»

Израиль отправляет в Москву правительственную делегацию, чтобы решить вопрос о дальнейшей работе в России евроейского агентства «Сохнут». Об этом сообщает канцелярия премьер-министра Израиля.
«Принято решение направить на следующей неделе делегацию, чтобы обеспечить продолжение деятельности еврейского агентства в России», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте кабмина Израиля. В состав делегации войдут представители канцелярии премьер-министра, министерства иностранных дел, министерств юстиции и абсорбции страны. «Мы будем продолжать действовать по дипломатическим каналам, чтобы важная деятельность Еврейского агентства не прекращалась», — заявил премьер-министр Израиля Яир Лапид.
Ранее Минюст РФ попросил закрыть в России еврейское агентство «Сохнут». Соответствующий запрос поступил в Басманный суд Москвы. Иск должны рассмотреть 28 июля, сообщает телеканал 360. Также стало известно, что с 30 мая по 27 июня Минюст проверял документы «Сохнута».
Организация оказывает помощь в репатриации в Израиль. В Басманном суде пояснили, что иск связан с нарушением «Сохнутом» российского законодательства при осуществлении деятельности, передает «Национальная служба новостей».
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