Между городами ЯНАО резко выросла разница цены на бензин

В Лабытнанги бензин дороже, чем в Салехарде Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Лабытнанги литр бензина АИ-95 стоит на семь рублей дороже, чем в Салехарде. Годом ранее эта разница не превышала полутора рублей. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«В окружной столице бензин всегда был дешевле. Сейчас на заправке „ЛУКОЙЛ“ в Салехарде АИ-95 стоит 43 рубля 65 копеек, а в Лабытнанги — 50 рублей 17 копеек. За последний год разница увеличилась колоссально — практически в семь раз. Сотрудники АЗС не могут объяснить, чем у них обусловленно ценообразование и почему между городами, которые разделяет река Обь и 19 километров, такая значительная разница», — сообщает корреспондент.

На заправках «Роснефти» картина обстоит также — в окружной столице бензин дешевле на семь рублей. Получить оперативный комментарий в «Роснефти», ПАО «ЛУКОЙЛ» и УФАС России по ЯНАО не удалось. Там на звонки корреспондента никто не ответил.

Ранее сообщалось, что жители Лабытнанги ездили заправляться в Салехард. Тогда разница в цене на топливо составляла 1 рубль 3 копейки.