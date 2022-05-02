Грузия сделала первый шаг к вступлению в Евросоюз

Грузия хочет вступить в Евросоюз Фото: Сергей Заикин © URA.RU

Грузия передала Евросоюзу первую часть опросника для вступления в организацию. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Грузии.

«После получения заполненного вопросника Еврокомиссия приступит к подготовке собственного оценочного отчета, который будет представлен в Совет Евросоюза. Соответствующее решение по возможному вступлению Грузии в ЕС ожидается к концу июня», — цитирует «Интерфакс» заявление пресс-службы правительтства страны.

Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили передал главе представительства Евросоюза в Тбилиси Карлу Харцелю первую часть опросника. На основании этого документа в Брюсселе обсудят возможное вступление Грузии. По словам премьер-министра Грузии, правительство и другие государственные ведомства интенсивно работают над заполнением второй части опросника. В Тбилиси планируют досрочно, до 13 мая, передать вторую часть документа Евросоюзу, заявил Гарибашвили.

Грузия получила опросник после подачи заявления о членстве в Евросоюзе. Также заявки подавали Украина и Молдавия. Украина уже передала заполненную анкету для вступления, сообщает сайт MK.RU . Ранее Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что вопрос о членстве этих стран в Евросоюзе не находит однозначной поддержки среди членов организации, пишет RT.