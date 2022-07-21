Власти Запорожья заявили, что Евросоюз признал регион частью РФ

22 июля 2022 в 05:10 Размер текста - 17 +

По словам Владимира Рогова, Евросоюз фактически признал Запорожье частью России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Седьмой пакет антироссийских санкций свидетельствует о том, что Европейский союз фактически признал Запорожскую область частью России. Об этом заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. «Выражаю глубокую признательность чиновникам Евросоюза и лично [председателю Еврокомиссии] фрау Урсуле фон дер Ляйен! В седьмом пакете санкций еврочиновники фактически признают территорию Запорожской области частью России», — написал Владимир Рогов в своем telegram-канале, комментируя новый пакет санкций ЕС против РФ. Он уточнил, что признание Запорожья Россией прослеживается в формулировке «так называемый представитель главного совета ВГА», указанной в седьмом пакете санкций. «ЕСовцы ставят под сомнение мою принадлежность к ВГА, но не ставят под сомнение саму ВГА. Тем самым, они признают ее легитимность и суверенитет России над территорией Запорожской области», — подчеркнул Рогов. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. 15 марта в Минобороны РФ сообщили, что под контроль полностью взята Херсонская область и значительная часть Запорожской области. В связи с этим страны ЕС, США, Великобритания, Канада и ряд других государств усилили санкционное давление на РФ. 21 июля Евросоюз принял седьмой пакет антироссийских санкций. Представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Европа продолжает загонять себя в тупик. Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Седьмой пакет антироссийских санкций свидетельствует о том, что Европейский союз фактически признал Запорожскую область частью России. Об этом заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. «Выражаю глубокую признательность чиновникам Евросоюза и лично [председателю Еврокомиссии] фрау Урсуле фон дер Ляйен! В седьмом пакете санкций еврочиновники фактически признают территорию Запорожской области частью России», — написал Владимир Рогов в своем telegram-канале, комментируя новый пакет санкций ЕС против РФ. Он уточнил, что признание Запорожья Россией прослеживается в формулировке «так называемый представитель главного совета ВГА», указанной в седьмом пакете санкций. «ЕСовцы ставят под сомнение мою принадлежность к ВГА, но не ставят под сомнение саму ВГА. Тем самым, они признают ее легитимность и суверенитет России над территорией Запорожской области», — подчеркнул Рогов. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. 15 марта в Минобороны РФ сообщили, что под контроль полностью взята Херсонская область и значительная часть Запорожской области. В связи с этим страны ЕС, США, Великобритания, Канада и ряд других государств усилили санкционное давление на РФ. 21 июля Евросоюз принял седьмой пакет антироссийских санкций. Представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Европа продолжает загонять себя в тупик.