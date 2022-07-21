Захарова заявила, что санкции против РФ загнали Евросоюз в тупик

22 июля 2022 в 01:29 Размер текста - 17 +

Европа продолжает вредить себе, принимая новые санкции против РФ, заявила Мария Захарова Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Европейский союз продолжает загонять себя в тупик, принимая нелегитимные антироссийские санкции. Об этом заявила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. «21 июля Совет ЕС объявил о расширении нелегитимных односторонних ограничительных мер в отношении России. Тем самым Евросоюз с завидным упорством продолжает загонять себя в тупиковое положение», — заявила Мария Захарова, передает пресс-служба МИД РФ. Официальный представитель внешнеполитического ведомства отметила, что губительные последствия санкций против России становятся все более явными для сегментов глобальной экономики и безопасности. Тем не менее, Европа продолжает свои бесперспективные и тщетные попытки по оказанию давления на РФ, подчеркнула Захарова Ранее сообщалось, что Евросоюз принял седьмой пакет антироссийских санкций. Под новые ограничения попали актеры Сергей Безруков и Владимир Машков, мэр Москвы Сергей Собянин, глава «Ростеха» Сергей Чемезов и мотоклуб «Ночные волки». Страны ЕС, США, Великобритания, Канада и ряд других государств усилили санкционное давление на РФ в связи с началом специальной операции на Украине. Однако антироссийские ограничения оказали негативное влияние на сами западные страны. Так, в США рекордно возросла инфляция, а Европа столкнулась с сильнейшим энергетическим кризисом. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Европейский союз продолжает загонять себя в тупик, принимая нелегитимные антироссийские санкции. Об этом заявила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. «21 июля Совет ЕС объявил о расширении нелегитимных односторонних ограничительных мер в отношении России. Тем самым Евросоюз с завидным упорством продолжает загонять себя в тупиковое положение», — заявила Мария Захарова, передает пресс-служба МИД РФ. Официальный представитель внешнеполитического ведомства отметила, что губительные последствия санкций против России становятся все более явными для сегментов глобальной экономики и безопасности. Тем не менее, Европа продолжает свои бесперспективные и тщетные попытки по оказанию давления на РФ, подчеркнула Захарова Ранее сообщалось, что Евросоюз принял седьмой пакет антироссийских санкций. Под новые ограничения попали актеры Сергей Безруков и Владимир Машков, мэр Москвы Сергей Собянин, глава «Ростеха» Сергей Чемезов и мотоклуб «Ночные волки». Страны ЕС, США, Великобритания, Канада и ряд других государств усилили санкционное давление на РФ в связи с началом специальной операции на Украине. Однако антироссийские ограничения оказали негативное влияние на сами западные страны. Так, в США рекордно возросла инфляция, а Европа столкнулась с сильнейшим энергетическим кризисом.