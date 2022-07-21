21 июля 2022

Захарова заявила, что санкции против РФ загнали Евросоюз в тупик

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Битва ораторов: Тина Канделаки и Мария Захарова. Екатеринбург, захарова мария
Европа продолжает вредить себе, принимая новые санкции против РФ, заявила Мария Захарова Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Европейский союз продолжает загонять себя в тупик, принимая нелегитимные антироссийские санкции. Об этом заявила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«21 июля Совет ЕС объявил о расширении нелегитимных односторонних ограничительных мер в отношении России. Тем самым Евросоюз с завидным упорством продолжает загонять себя в тупиковое положение», — заявила Мария Захарова, передает пресс-служба МИД РФ.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства отметила, что губительные последствия санкций против России становятся все более явными для сегментов глобальной экономики и безопасности. Тем не менее, Европа продолжает свои бесперспективные и тщетные попытки по оказанию давления на РФ, подчеркнула Захарова

Ранее сообщалось, что Евросоюз принял седьмой пакет антироссийских санкций. Под новые ограничения попали актеры Сергей Безруков и Владимир Машков, мэр Москвы Сергей Собянин, глава «Ростеха» Сергей Чемезов и мотоклуб «Ночные волки».

Страны ЕС, США, Великобритания, Канада и ряд других государств усилили санкционное давление на РФ в связи с началом специальной операции на Украине. Однако антироссийские ограничения оказали негативное влияние на сами западные страны. Так, в США рекордно возросла инфляция, а Европа столкнулась с сильнейшим энергетическим кризисом.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU.

Европейский союз продолжает загонять себя в тупик, принимая нелегитимные антироссийские санкции. Об этом заявила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. «21 июля Совет ЕС объявил о расширении нелегитимных односторонних ограничительных мер в отношении России. Тем самым Евросоюз с завидным упорством продолжает загонять себя в тупиковое положение», — заявила Мария Захарова, передает пресс-служба МИД РФ. Официальный представитель внешнеполитического ведомства отметила, что губительные последствия санкций против России становятся все более явными для сегментов глобальной экономики и безопасности. Тем не менее, Европа продолжает свои бесперспективные и тщетные попытки по оказанию давления на РФ, подчеркнула Захарова Ранее сообщалось, что Евросоюз принял седьмой пакет антироссийских санкций. Под новые ограничения попали актеры Сергей Безруков и Владимир Машков, мэр Москвы Сергей Собянин, глава «Ростеха» Сергей Чемезов и мотоклуб «Ночные волки». Страны ЕС, США, Великобритания, Канада и ряд других государств усилили санкционное давление на РФ в связи с началом специальной операции на Украине. Однако антироссийские ограничения оказали негативное влияние на сами западные страны. Так, в США рекордно возросла инфляция, а Европа столкнулась с сильнейшим энергетическим кризисом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...