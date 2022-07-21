Школьники в ХМАО обнаружили древнее захоронение

22 июля 2022 в 07:43 Размер текста - 17 +

Нефтеюганские школьники раскопали могилу ребенка вождя Фото: Денис Моргунов © URA.RU Школьники Нефтеюганского района ХМАО, в результате археологических раскопок, нашли уникальное захоронение ребенка вождя. Об этом сообщается на сайте администрации Нефтеюганского района. «В этом полевом археологическом сезоне на берегу озера Сырковый Сор начал работать трудовой археологический лагерь. На завершающей стадии раскопок школьники под руководством ученых обнаружили еще одно статусное захоронение», — сообщает пресс-служба района на сайте. Детское погребение расположено далеко от ранее установленных могил вождей. Тем не менее, рядом с ребенком обнаружены статусные предметы, что свидетельствует о его высоком положении. На основании находки, археологи предположили, что система захоронений в «Священной кедровой роще» более обширна, чем считалось раньше. Ранее URA.RU рассказало, что правительство профинансирует исследования студентов из ХМАО. Они получат базу для исследований и софинансирование проектов. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Школьники Нефтеюганского района ХМАО, в результате археологических раскопок, нашли уникальное захоронение ребенка вождя. Об этом сообщается на сайте администрации Нефтеюганского района. «В этом полевом археологическом сезоне на берегу озера Сырковый Сор начал работать трудовой археологический лагерь. На завершающей стадии раскопок школьники под руководством ученых обнаружили еще одно статусное захоронение», — сообщает пресс-служба района на сайте. Детское погребение расположено далеко от ранее установленных могил вождей. Тем не менее, рядом с ребенком обнаружены статусные предметы, что свидетельствует о его высоком положении. На основании находки, археологи предположили, что система захоронений в «Священной кедровой роще» более обширна, чем считалось раньше. Ранее URA.RU рассказало, что правительство профинансирует исследования студентов из ХМАО. Они получат базу для исследований и софинансирование проектов.