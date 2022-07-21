Козицын покинул пост генерального директора УГМК

22 июля 2022 в 08:03 Размер текста - 17 +

Евросоюз ввел персональные санкции в отношении Андрея Козицина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Андрей Козицын покинул пост генерального директора Уральской горно-металлургической компании (УГМК). Об этом сообщила пресс-служба УГМК. «Указанное решение принято в связи с возможным наложением в будущем персональных санкций со стороны иностранных государств и направлено на исключение возможного опосредованного применения санкций к компаниям группы УГМК», — сообщает пресс-служба компании. Заявление о намерении покинуть пост Козицын подал 19 июля. С указанного числа Козицын перестал быть контролирующим лицом УГМК. С 20 июля пост генерального директора компании занял Эльфат Исмагилов, ранее занимавший должность председателя совета директоров. Ранее URA.RU сообщало, что Евросоюз ввел персональные санкции против Андрея Козицына. На Западе это объяснили тем, что он «является существенным источником доходов правительства Российской Федерации». Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Андрей Козицын покинул пост генерального директора Уральской горно-металлургической компании (УГМК). Об этом сообщила пресс-служба УГМК. «Указанное решение принято в связи с возможным наложением в будущем персональных санкций со стороны иностранных государств и направлено на исключение возможного опосредованного применения санкций к компаниям группы УГМК», — сообщает пресс-служба компании. Заявление о намерении покинуть пост Козицын подал 19 июля. С указанного числа Козицын перестал быть контролирующим лицом УГМК. С 20 июля пост генерального директора компании занял Эльфат Исмагилов, ранее занимавший должность председателя совета директоров. Ранее URA.RU сообщало, что Евросоюз ввел персональные санкции против Андрея Козицына. На Западе это объяснили тем, что он «является существенным источником доходов правительства Российской Федерации».