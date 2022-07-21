Гендиректор УГМК и свердловский единоросс попали под санкции ЕС. Скрин

22 июля 2022 в 02:12 Размер текста - 17 +

Евросоюз ввел санкции против двух свердловчан Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Генеральный директор Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын и депутат заксобрания Свердловской области, представитель партии «Единая Россия» Виктор Бабенко попали в санкционный список стран Евросоюза. Список санкций появился в официальном журнале ЕС. «Андрей Козицын — ведущий российский бизнесмен, работающий в отраслях экономики. Он является существенным источником доходов правительства Российской Федерации», — сказано в документе. Санкции против Бабенко ввели из-за его поддержки специальной военной операции (СВО), которая проводится с целью денацификации и демилитаризации территории Украины. «Господин Бабенко активно выражал свою поддержку СВО в социальных сетях, в письменных интервью и в выступлениях на местных мероприятиях», — следует из документа. Ранее URA.RU сообщало, что Евросоюз заблокировал предложение о введении санкций против свердловской корпорации. Также агентство передавало слова официального представителя МИД России Марии Захаровой, что ЕС пытается уйти от ответа за провокацию кризиса. Скрин Скрин Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Генеральный директор Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын и депутат заксобрания Свердловской области, представитель партии «Единая Россия» Виктор Бабенко попали в санкционный список стран Евросоюза. Список санкций появился в официальном журнале ЕС. «Андрей Козицын — ведущий российский бизнесмен, работающий в отраслях экономики. Он является существенным источником доходов правительства Российской Федерации», — сказано в документе. Санкции против Бабенко ввели из-за его поддержки специальной военной операции (СВО), которая проводится с целью денацификации и демилитаризации территории Украины. «Господин Бабенко активно выражал свою поддержку СВО в социальных сетях, в письменных интервью и в выступлениях на местных мероприятиях», — следует из документа. Ранее URA.RU сообщало, что Евросоюз заблокировал предложение о введении санкций против свердловской корпорации. Также агентство передавало слова официального представителя МИД России Марии Захаровой, что ЕС пытается уйти от ответа за провокацию кризиса.