21 июля 2022

Гендиректор УГМК и свердловский единоросс попали под санкции ЕС. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Евросоюз ввел санкции против двух свердловчан Фото:

Генеральный директор Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын и депутат заксобрания Свердловской области, представитель партии «Единая Россия» Виктор Бабенко попали в санкционный список стран Евросоюза. Список санкций появился в официальном журнале ЕС.

«Андрей Козицын — ведущий российский бизнесмен, работающий в отраслях экономики. Он является существенным источником доходов правительства Российской Федерации», — сказано в документе.

Санкции против Бабенко ввели из-за его поддержки специальной военной операции (СВО), которая проводится с целью денацификации и демилитаризации территории Украины. «Господин Бабенко активно выражал свою поддержку СВО в социальных сетях, в письменных интервью и в выступлениях на местных мероприятиях», — следует из документа.

Ранее URA.RU сообщало, что Евросоюз заблокировал предложение о введении санкций против свердловской корпорации. Также агентство передавало слова официального представителя МИД России Марии Захаровой, что ЕС пытается уйти от ответа за провокацию кризиса.

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Генеральный директор Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын и депутат заксобрания Свердловской области, представитель партии «Единая Россия» Виктор Бабенко попали в санкционный список стран Евросоюза. Список санкций появился в официальном журнале ЕС. «Андрей Козицын — ведущий российский бизнесмен, работающий в отраслях экономики. Он является существенным источником доходов правительства Российской Федерации», — сказано в документе. Санкции против Бабенко ввели из-за его поддержки специальной военной операции (СВО), которая проводится с целью денацификации и демилитаризации территории Украины. «Господин Бабенко активно выражал свою поддержку СВО в социальных сетях, в письменных интервью и в выступлениях на местных мероприятиях», — следует из документа. Ранее URA.RU сообщало, что Евросоюз заблокировал предложение о введении санкций против свердловской корпорации. Также агентство передавало слова официального представителя МИД России Марии Захаровой, что ЕС пытается уйти от ответа за провокацию кризиса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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