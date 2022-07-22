Украина собирается воровать российский газ

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Ввод в эксплуатацию газопровода в деревнях Пашнино-1 и Пашнино-2 Красноармейского района Челябинской области, вентиль, газопровод, газовая труба, газовый кран, наземная прокладка
Дмитрий Разумков предложил закачивать в украинские хранилища российский газ Фото:

Украине стоит начать воровать «излишки» российского газа, проходящего по транзитным трубопроводам через ее территорию. Такое заявление сделал депутат и экс-спикер Рады, бывший глава правящей партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков в колонке для «Украинской правды».

«Излишки российского газа необходимо конфисковать по закону и закачивать в наши хранилища. Потому что выходит парадоксальная ситуация — ежедневно мы прокачиваем миллионы кубометров российского газа и не обеспечиваем собственные хранилища необходимыми запасами», — написал Разумков.

По его словам, Киеву следует разработать стратегический план развития отрасли совместно с «Нафтогазом». При этом украинские власти не должны отказываться от транзитных обязательств перед своими партнерами, добавил он.

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Украине стоит начать воровать «излишки» российского газа, проходящего по транзитным трубопроводам через ее территорию. Такое заявление сделал депутат и экс-спикер Рады, бывший глава правящей партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков в колонке для «Украинской правды». «Излишки российского газа необходимо конфисковать по закону и закачивать в наши хранилища. Потому что выходит парадоксальная ситуация — ежедневно мы прокачиваем миллионы кубометров российского газа и не обеспечиваем собственные хранилища необходимыми запасами», — написал Разумков. По его словам, Киеву следует разработать стратегический план развития отрасли совместно с «Нафтогазом». При этом украинские власти не должны отказываться от транзитных обязательств перед своими партнерами, добавил он.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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