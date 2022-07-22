Украина собирается воровать российский газ

Украине стоит начать воровать «излишки» российского газа, проходящего по транзитным трубопроводам через ее территорию. Такое заявление сделал депутат и экс-спикер Рады, бывший глава правящей партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков в колонке для «Украинской правды».
«Излишки российского газа необходимо конфисковать по закону и закачивать в наши хранилища. Потому что выходит парадоксальная ситуация — ежедневно мы прокачиваем миллионы кубометров российского газа и не обеспечиваем собственные хранилища необходимыми запасами», — написал Разумков.
По его словам, Киеву следует разработать стратегический план развития отрасли совместно с «Нафтогазом». При этом украинские власти не должны отказываться от транзитных обязательств перед своими партнерами, добавил он.
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Украине стоит начать воровать «излишки» российского газа, проходящего по транзитным трубопроводам через ее территорию. Такое заявление сделал депутат и экс-спикер Рады, бывший глава правящей партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков в колонке для «Украинской правды». «Излишки российского газа необходимо конфисковать по закону и закачивать в наши хранилища. Потому что выходит парадоксальная ситуация — ежедневно мы прокачиваем миллионы кубометров российского газа и не обеспечиваем собственные хранилища необходимыми запасами», — написал Разумков. По его словам, Киеву следует разработать стратегический план развития отрасли совместно с «Нафтогазом». При этом украинские власти не должны отказываться от транзитных обязательств перед своими партнерами, добавил он.