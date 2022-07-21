В ЯНАО подростков посадят на три года за сбыт наркотиков

22 июля 2022 в 09:45 Размер текста - 17 +

Несовершеннолетние в Ноябрьске пытались сбыть наркотики Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) несовершеннолетние подростки сядут на три года в тюрьму за сбыт наркотиков. Как сообщается на сайте окружного СКР, 16-летняя девушка прибыла в город из Иркутской области и предложила своему несовершеннолетнему другу продавать наркотические вещества, чтобы заработать денег. «Собранные СКР по ЯНАО доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении юноши и девушки. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. „г“ ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Приговором суда виновным назначены наказания в виде трех лет лишения свободы. Местом отбывания наказания для юноши определена колония общего режима. Девушка предстоит отбывать наказание в воспитательной колонии», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что 16-летняя девушка прибыла из Иркутска в Ноябрьск в апреле 2022 года с целью распространить в городе запрещенные вещества. Подростка поймали с крупной партией наркотиков. В ЯНАО ее направил куратор, в отношении которого начато уголовное дело. Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Округ белых ночей» .

В Ноябрьске (ЯНАО) несовершеннолетние подростки сядут на три года в тюрьму за сбыт наркотиков. Как сообщается на сайте окружного СКР, 16-летняя девушка прибыла в город из Иркутской области и предложила своему несовершеннолетнему другу продавать наркотические вещества, чтобы заработать денег. «Собранные СКР по ЯНАО доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении юноши и девушки. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. „г“ ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Приговором суда виновным назначены наказания в виде трех лет лишения свободы. Местом отбывания наказания для юноши определена колония общего режима. Девушка предстоит отбывать наказание в воспитательной колонии», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что 16-летняя девушка прибыла из Иркутска в Ноябрьск в апреле 2022 года с целью распространить в городе запрещенные вещества. Подростка поймали с крупной партией наркотиков. В ЯНАО ее направил куратор, в отношении которого начато уголовное дело.