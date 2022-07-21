Власти вступились за екатеринбуржцев, обманутых Максом Барских

Организаторы отказались возвращать деньги за концерт, переносившийся несколько раз Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области подготовило иск к организаторам сорванного концерта Макса Барских в Екатеринбурге, не вернувшим деньги фанатам. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области был инициирован сбор заявлений от потребителей, чьи права были нарушены, для подачи коллективного иска к ООО „Ладошки Шоу“. Специалистам поступило 27 заявлений (общая сумма — 220 тысяч рублей). Иск сформирован и будет подан в ближайшее время», — заверили чиновники.

Изначально украинец Макс Барских собирался приехать в Екатеринбург в сентябре 2020 года, но его выступление неоднократно переносили из-за пандемии коронавируса. Очередная дата была назначена на 16 апреля 2022 года. Однако в марте певец вступил в ряды ВСУ и отменил концерты в России, заявив при этом, что собирается направить полученные за не состоявшиеся концерты гонорары на гуманитарную помощь для Украины.

Несмотря на это, организаторы из «Ладошки шоу» перенесли шоу на сентябрь 2022-го. И отказались возвращать людям деньги.