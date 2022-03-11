В городах Урала прекратили продажи на шоу Макса Барских

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Концерты Макса Барских не состоятся Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Перми остановили продажу билетов на концерт известного украинского певца Макса Барских. Ранее он запретил использовать свою музыку на территории России и заявил об отмене концертов.

«Продажа приостановлена», — говорится на портале kassy.ru. Выступление артиста должно было состояться в УДС «Молот» 12 сентября. После Перми Барских планировал спеть для жителей Екатеринбурга, Челябинска и Тюмени. Продажи билетов на шоу там также прекращены.

Ранее Барских заявил в Instagram, что запрещает использовать свою музыку на территории РФ «в любом виде всем радиостанциям, телеканалам, фильмам и сериалам, где она звучит в качестве саундтреков». Решение он связал со спецоперацией России на Украине, которую 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, она направлена на денацификацию и демилитаризацию соседней страны.

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В Перми остановили продажу билетов на концерт известного украинского певца Макса Барских. Ранее он запретил использовать свою музыку на территории России и заявил об отмене концертов. «Продажа приостановлена», — говорится на портале kassy.ru. Выступление артиста должно было состояться в УДС «Молот» 12 сентября. После Перми Барских планировал спеть для жителей Екатеринбурга, Челябинска и Тюмени. Продажи билетов на шоу там также прекращены. Ранее Барских заявил в Instagram, что запрещает использовать свою музыку на территории РФ «в любом виде всем радиостанциям, телеканалам, фильмам и сериалам, где она звучит в качестве саундтреков». Решение он связал со спецоперацией России на Украине, которую 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, она направлена на денацификацию и демилитаризацию соседней страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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