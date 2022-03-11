В городах Урала прекратили продажи на шоу Макса Барских

11 марта 2022 в 13:00 Размер текста - 17 +

Концерты Макса Барских не состоятся Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Перми остановили продажу билетов на концерт известного украинского певца Макса Барских. Ранее он запретил использовать свою музыку на территории России и заявил об отмене концертов. «Продажа приостановлена», — говорится на портале kassy.ru. Выступление артиста должно было состояться в УДС «Молот» 12 сентября. После Перми Барских планировал спеть для жителей Екатеринбурга, Челябинска и Тюмени. Продажи билетов на шоу там также прекращены. Ранее Барских заявил в Instagram, что запрещает использовать свою музыку на территории РФ «в любом виде всем радиостанциям, телеканалам, фильмам и сериалам, где она звучит в качестве саундтреков». Решение он связал со спецоперацией России на Украине, которую 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, она направлена на денацификацию и демилитаризацию соседней страны. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Перми остановили продажу билетов на концерт известного украинского певца Макса Барских. Ранее он запретил использовать свою музыку на территории России и заявил об отмене концертов. «Продажа приостановлена», — говорится на портале kassy.ru. Выступление артиста должно было состояться в УДС «Молот» 12 сентября. После Перми Барских планировал спеть для жителей Екатеринбурга, Челябинска и Тюмени. Продажи билетов на шоу там также прекращены. Ранее Барских заявил в Instagram, что запрещает использовать свою музыку на территории РФ «в любом виде всем радиостанциям, телеканалам, фильмам и сериалам, где она звучит в качестве саундтреков». Решение он связал со спецоперацией России на Украине, которую 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, она направлена на денацификацию и демилитаризацию соседней страны.