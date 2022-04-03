Певец Макс Барских объявил, что вступил в ряды ВСУ

Макс Барских начал тренировки с бойцами ВСУ Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Певец Макс Барских (настоящее имя Николай Бортник) сообщил, что записался в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующий ролик певец выложил в своих социальных сетях.

«С завтрашнего дня начинаю учебу. Кто бы мог себе представить. Еще месяц назад в моих руках был только микрофон», — сказал Барских.

Ранее певец отменил все свои концерты в России из-за начала вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. При этом Барских отказался возвращать россиянам деньги за купленные билеты, передает телеканал 360. Президент России Владимир Путин назвал спецоперацию вынужденным решением, которое необходимо для защиты граждан Донбасса от геноцида со стороны националистов. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента.