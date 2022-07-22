Автобус из Екатеринбурга в Пермском крае улетел в кювет. Фото

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Капитальный ремонт автомобильной дороги М-5
Междугородний автобус ночью улетел в кювет Фото:

В ночь на 22 июля автобус сообщением Екатеринбург-Соликамск, проезжая в районе поселка Усьва (Пермский край), улетел в кювет. Фотографии ЧП разместили местные жители в сообществе «Информ Губаха» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях пользователи сообщают, что автобус по пути следования приходилось не раз ремонтировать.

«В Гремячинске водители ремонтировали час, и автобус поехал кое-как набирая скорость с посторонним шумом. Первый раз водители так же почти час ремонтировали у Нижнего Тагила. Получается автобус выехал из Екатеринбурга в неисправном состоянии», — пишет Елена Бердинских.

По словам очевидцев, пострадавших в ДТП не было. В ГИБДД оперативно прокомментировать аварию не смогли. Корреспондент URA.RU направил в ведомство запрос. На момент публикации ответ не получен.

Автобус вместе с пассажирами улетел в кювет

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В ночь на 22 июля автобус сообщением Екатеринбург-Соликамск, проезжая в районе поселка Усьва (Пермский край), улетел в кювет. Фотографии ЧП разместили местные жители в сообществе «Информ Губаха» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях пользователи сообщают, что автобус по пути следования приходилось не раз ремонтировать. «В Гремячинске водители ремонтировали час, и автобус поехал кое-как набирая скорость с посторонним шумом. Первый раз водители так же почти час ремонтировали у Нижнего Тагила. Получается автобус выехал из Екатеринбурга в неисправном состоянии», — пишет Елена Бердинских. По словам очевидцев, пострадавших в ДТП не было. В ГИБДД оперативно прокомментировать аварию не смогли. Корреспондент URA.RU направил в ведомство запрос. На момент публикации ответ не получен.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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