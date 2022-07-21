Размер выплат зависит от степени участия в боевых действиях Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Челябинцам рассказали, сколько они смогут заработать, подписав контракт и отправившись на Украину для участия в спецоперации РФ. Как сообщается на официальной странице пункта отбора на военную службу по контракту по Челябинской области в социальных сетях, размер выплат зависит от степени участия в боевых действиях.

«Подписав контракт и приняв участие в спецоперации можно получить два должностных оклада ежемесячно от 20 тысяч рублей. Также военнослужащим предлагают суточные выплаты в рублях по курсу Центробанка в размере 53 долларов и денежную компенсацию вместо предоставления дополнительных суток отдыха от 11 тысяч рублей», — говорится в сообщении официальной страницы пункта отбора в «ВКонтакте».

Также денежное вознаграждение можно получить за участие в тактических действиях. К ним относятся марши, сопровождения колонн, наступления. В сутки за это платят восемь тысяч рублей. За уничтожение или захват вражеской техники и вооружения (в зависимости от техники, ее стоимости, величины) можно получить от пяти до 350 тысяч рублей.

Ранее депутаты законодательного собрания области приняли закон о региональных выплатах военнослужащим добровольческих батальонов, сформированных для участия в спецоперации на Украине. На период обучения, которое пройдет в Нижегородской области, каждый военнослужащий добровольческих батальонов «Южный Урал» и «Южноуралец» будет получать по две тысяч рублей в сутки.

Спецоперация РФ по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Основная цель ее проведения — защита жителей Донбасса, предотвращение геноцида. Как сообщает Минобороны РФ, операция идет согласно плану и графику. За все время ее проведения от националистов освобождено свыше двухсот населенных пунктов.

Скрин: группа « Пункт отбора на военную службу по контракту» в «ВКонтакте»

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