Челябинские депутаты экстренно утвердили выплаты участникам СВО

На выплаты из бюджета области могут рассчитывать военнослужащие батальонов «Южный Урал» и «Южноуралец» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Депутаты законодательного собрания Челябинской области сразу в трех чтениях приняли закон о региональных выплатах военнослужащим добровольческих батальонов, сформированных для участия в спецоперации на Украине. Для этого депутаты 21 июля провели экстренную сессию, передает корреспондент URA.RU.

«Меры поддержки адресованы поступившим на службу в именные батальоны „Южный Урал“ и „Южноуралец“ общей численностью 514 человек. Сейчас завершается формирование первого из них, батальона связи. Первые его военнослужащие уже отбыли в Нижегородскую область для прохождения боевого слаживания», — пояснила депутатам министр общественной безопасности региона Светлана Костина в ходе сессии, проходящей в режиме ВКС.

По ее словам, процедура боевого слаживания (подготовки к участию непосредственно в боевых действиях) занимает месяц. Исходя из этого, поступившие на службу жители Челябинской области будут получать по 2 тысячи рублей в сутки на протяжении 31 дня. На это потребуется 31 млн 868 тысяч рублей, перечисления будут производиться министерством социальных отношений региона.

«Наше решение поможет землякам на время прохождения боевой подготовки. Законопроект «О внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с проведением специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины» прошел все согласования. Предлагается принять его в первом и третьем чтении, исключая процедуру второго чтения», — поставил вопрос на голосование спикер ЗСО Александр Лазарев. После чего депутаты единогласно проголосовали «за».

Ранее глава региона Алексей Текслер утвердил порядок единовременной выплаты жителям области, участвующим в спецоперации на Украине, и членам их семей. Сами выплаты составят от 500 тысяч до 1 млн рублей.

Вынужденную спецоперацию на территории Украины президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Он отметил, что ее цели — денацификация и демилитаризация территории, а также спасение граждан Донбасса от постоянных обстрелов украинской стороной и геноцида киевского режима. За это время один танковый полк из региона получил орден Мужества, а еще один звание гвардейского. Кроме того, президент России 11 июля присвоил звание «гвардейской» 17-й бригаде армейской авиации.

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