В Тюменской области пьяный пенсионер протаранил машину ДПС

Пенсионер сел пьяным за руль не в первый раз Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пожилой житель Исетского района (Тюменская область) сел пьяным за руль и устроил ДТП с экипажем ДПС. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе районного суда. 72-летнего мужчину осудили и отправили на бесплатную работу.

«Вынесен приговор 72-летнему жителю Исетского района. 1 июня около 22:00 мужчина на Kia Sportage ехал по дороге вблизи села Красново и врезался в патрульный автомобиль ДПС. Прибывший на место второй наряд ДПС освидетельствовал водителя, который оказался в состоянии сильного алкогольного опьянения», — рассказали URA.RU в пресс-службе суда.

В литре выдыхаемого пенсионером воздуха оказалось 0,91 миллиграмм алкоголя (более двух промилле), при допустимых 0,16 мг. Кроме того, выяснилось, что ранее мужчину уже ловили пьяным за рулем. По итогу его осудили и приговорили к 200 часам обязательных работ. Это значит, что мужчина будет выполнять общественно-полезные задачи, но зарплату ему за это платить не будут.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени полуголый пьяный водитель протаранил стену дома в ЖК «Видный». Перед тем, как врезаться в здание, он совершил два ДТП и сбежал.