В Челябинске в районе «Академ-Риверсайд» в ночь на 22 июля летучая мышь залетела в одну из квартир. Об этом URA.RU рассказала хозяйка квартиры.
«Я проснулась в 3 часа ночи от того, что услышала, как кот ходит туда-сюда и пытается кого-то поймать. Я встала, включила свет, и летучая мышь начала летать по спальне. В итоге кот загнал ее за шкаф, и она там повисла. Ну, а я, соответственно, с трех ночи не спала», — сообщила URA.RU Елена Б.
Девушка выложила пост о случившемся в группе «Академ Риверсайд | Челябинск Сити | Соседи» во ВКонтакте. На просьбу о помощи откликнулся сосед. Молодой человек отодвинул шкаф, достал летучую мышь и отправил ее на волю.
Ранее жители Свердловской области жаловались на нашествие летучих мышей. Так животное залетело в квартиру жительницы Верхней Пышмы. Оно пугалось яркого света и громко пищало.
В Челябинске в районе «Академ-Риверсайд» в ночь на 22 июля летучая мышь залетела в одну из квартир. Об этом URA.RU рассказала хозяйка квартиры. «Я проснулась в 3 часа ночи от того, что услышала, как кот ходит туда-сюда и пытается кого-то поймать. Я встала, включила свет, и летучая мышь начала летать по спальне. В итоге кот загнал ее за шкаф, и она там повисла. Ну, а я, соответственно, с трех ночи не спала», — сообщила URA.RU Елена Б. Девушка выложила пост о случившемся в группе «Академ Риверсайд | Челябинск Сити | Соседи» во ВКонтакте. На просьбу о помощи откликнулся сосед. Молодой человек отодвинул шкаф, достал летучую мышь и отправил ее на волю. Ранее жители Свердловской области жаловались на нашествие летучих мышей. Так животное залетело в квартиру жительницы Верхней Пышмы. Оно пугалось яркого света и громко пищало.