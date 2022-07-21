Мышь залетела через приоткрытое окно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске в районе «Академ-Риверсайд» в ночь на 22 июля летучая мышь залетела в одну из квартир. Об этом URA.RU рассказала хозяйка квартиры.

«Я проснулась в 3 часа ночи от того, что услышала, как кот ходит туда-сюда и пытается кого-то поймать. Я встала, включила свет, и летучая мышь начала летать по спальне. В итоге кот загнал ее за шкаф, и она там повисла. Ну, а я, соответственно, с трех ночи не спала», — сообщила URA.RU Елена Б.

Девушка выложила пост о случившемся в группе «Академ Риверсайд | Челябинск Сити | Соседи» во ВКонтакте. На просьбу о помощи откликнулся сосед. Молодой человек отодвинул шкаф, достал летучую мышь и отправил ее на волю.

Ранее жители Свердловской области жаловались на нашествие летучих мышей. Так животное залетело в квартиру жительницы Верхней Пышмы. Оно пугалось яркого света и громко пищало.

Елена Бабкина в социальной сети «ВКонтакте»