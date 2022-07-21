21 июля 2022

В Челябинске летучая мышь залетела в квартиру. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытые окна. Челябинск, занавеска, жара, окна, лето, штора, открытые окна
Мышь залетела через приоткрытое окно Фото:

В Челябинске в районе «Академ-Риверсайд» в ночь на 22 июля летучая мышь залетела в одну из квартир. Об этом URA.RU рассказала хозяйка квартиры.

«Я проснулась в 3 часа ночи от того, что услышала, как кот ходит туда-сюда и пытается кого-то поймать. Я встала, включила свет, и летучая мышь начала летать по спальне. В итоге кот загнал ее за шкаф, и она там повисла. Ну, а я, соответственно, с трех ночи не спала», — сообщила URA.RU Елена Б.

Девушка выложила пост о случившемся в группе «Академ Риверсайд | Челябинск Сити | Соседи» во ВКонтакте. На просьбу о помощи откликнулся сосед. Молодой человек отодвинул шкаф, достал летучую мышь и отправил ее на волю.

Ранее жители Свердловской области жаловались на нашествие летучих мышей. Так животное залетело в квартиру жительницы Верхней Пышмы. Оно пугалось яркого света и громко пищало.

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В Челябинске в районе «Академ-Риверсайд» в ночь на 22 июля летучая мышь залетела в одну из квартир. Об этом URA.RU рассказала хозяйка квартиры. «Я проснулась в 3 часа ночи от того, что услышала, как кот ходит туда-сюда и пытается кого-то поймать. Я встала, включила свет, и летучая мышь начала летать по спальне. В итоге кот загнал ее за шкаф, и она там повисла. Ну, а я, соответственно, с трех ночи не спала», — сообщила URA.RU Елена Б. Девушка выложила пост о случившемся в группе «Академ Риверсайд | Челябинск Сити | Соседи» во ВКонтакте. На просьбу о помощи откликнулся сосед. Молодой человек отодвинул шкаф, достал летучую мышь и отправил ее на волю. Ранее жители Свердловской области жаловались на нашествие летучих мышей. Так животное залетело в квартиру жительницы Верхней Пышмы. Оно пугалось яркого света и громко пищало.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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