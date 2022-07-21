Курганцы в разы чаще ездят в Турцию, чем в Египет

Курганцы брали путевки в Турцию в четыре раза чаще, чем в Египет Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Курганской области в 2021 году в четыре раза чаще ездили в Турцию, чем в Египет. Данная информация размещена на сайте Свердловскстат.

«Туры за рубеж приобрели 6,9 тыс. человек (40,3% от общего числа обслуженных туристов). <…> Самыми популярными направлениями по зарубежным странам у жителей области в 2021 году были Турция (67,1% от общего количества туристов, купивших зарубежные туры), Египет (14,9%), Объединенные Арабские Эмираты (4,9%), Абхазия (4,1%)», - указано в сообщении.

В 2021 году всего в регионе услугами туристских фирм воспользовались 17,2 тыс. человек. Годом ранее их было меньше в 2,3 раза.

Представители местных турагентств объясняли URA.RU, что поездки в Египет у курганцев менее популярны, по сравнению с Турцией. Это связано с тем, что в Египет можно было напрямую улететь только из Москвы. В июле стало известно, что жительница Кургана решила перенести поездку в Египет после того, как там из-за нападения акул погибли две женщины.