На Пермяковском мосту в Тюмени произошло массовое ДТП

Столкновение произошло в районе восьми часов утра Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Столкновение пяти автомобилей произошло в Тюмени на Пермяковском мосту. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области

«Примерно в восемь часов утра, поступило сообщение о столкновении пяти транспортных средств на Пермяковском мосту в Тюмени. Пострадавших в ДТП нет», — передает пресс-служба ведомства.

Ранее URA.RU писало о том, что пьяный пенсионер протаранил машину ДПС в Тюменской области. Пожилого мужчину отправили выполнять бесплатные общественные работы.