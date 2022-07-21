21 июля 2022

На Пермяковском мосту в Тюмени произошло массовое ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Памятник Александру 2 на Алом поле. Челябинск, гаи, рено, тойота, происшествие, дтп, авария, автотранспорт, гибдд, инспектор дпс
Столкновение произошло в районе восьми часов утра Фото:

Столкновение пяти автомобилей произошло в Тюмени на Пермяковском мосту. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области

«Примерно в восемь часов утра, поступило сообщение о столкновении пяти транспортных средств на Пермяковском мосту в Тюмени. Пострадавших в ДТП нет», — передает пресс-служба ведомства.

Ранее URA.RU писало о том, что пьяный пенсионер протаранил машину ДПС в Тюменской области. Пожилого мужчину отправили выполнять бесплатные общественные работы.

Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени».

Столкновение пяти автомобилей произошло в Тюмени на Пермяковском мосту. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области «Примерно в восемь часов утра, поступило сообщение о столкновении пяти транспортных средств на Пермяковском мосту в Тюмени. Пострадавших в ДТП нет», — передает пресс-служба ведомства. Ранее URA.RU писало о том, что пьяный пенсионер протаранил машину ДПС в Тюменской области. Пожилого мужчину отправили выполнять бесплатные общественные работы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...