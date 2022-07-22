Путин поручил изменить условия льготной ипотеки

22 июля 2022 в 13:47 Размер текста - 17 +

Путин поручил установить ставку по льготной ипотеке не более 7% Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин поручил изменить условия ипотеки, при этом установив, что ставка по кредиту не должна превышать 7%. Документ опубликован на сайте Кремля. «Обеспечить изменение условий льготной ипотечной программы, установив, что процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам (займам), предоставляемым гражданам Российской Федерации на покупку жилья на первичном рынке в рамках этой программы, должна составлять не более 7% годовых в течение всего срока кредитования», — говорится в сообщении. Соответствующее поручение президент утвердил по итогам XXV Петербургского международного экономического форума, прошедшего 15—18 июня 2022 года. Ранее в правительстве РФ понизили ставки по льготной ипотеке с 9% до 7%. После этого среди россиян вырос спрос на льготную ипотеку. В ВТБ сообщили об увеличении спроса на 70%, передают «Дни.ру». Сумма субсидированного кредита не изменится, в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области размер составляет 12 миллионов рублей, а в других регионах — 6 миллионов рублей, сообщает РАПСИ. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Президент России Владимир Путин поручил изменить условия ипотеки, при этом установив, что ставка по кредиту не должна превышать 7%. Документ опубликован на сайте Кремля. «Обеспечить изменение условий льготной ипотечной программы, установив, что процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам (займам), предоставляемым гражданам Российской Федерации на покупку жилья на первичном рынке в рамках этой программы, должна составлять не более 7% годовых в течение всего срока кредитования», — говорится в сообщении. Соответствующее поручение президент утвердил по итогам XXV Петербургского международного экономического форума, прошедшего 15—18 июня 2022 года. Ранее в правительстве РФ понизили ставки по льготной ипотеке с 9% до 7%. После этого среди россиян вырос спрос на льготную ипотеку. В ВТБ сообщили об увеличении спроса на 70%, передают «Дни.ру». Сумма субсидированного кредита не изменится, в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области размер составляет 12 миллионов рублей, а в других регионах — 6 миллионов рублей, сообщает РАПСИ.