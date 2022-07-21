В Кургане обнаружили черешню, зараженную опасной болезнью

В Курганскую область из Азербайджана привезли зараженную черешню Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане выявили 19 тонн черешни, которая была заражена бурой монилиозной гнилью. Плоды с опасной болезнью поступили на таможенный пункт из Азербайджана. Информация опубликована на сайте управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«На таможенный контроль Кургана поступило 19 тонн черешни из Азербайджана. На плодах был обнаружен карантинный объект — бурая монилиозная гниль. Это подтвердило заключение фитосанитарной экспертизы Центра оценки качества зерна», — говорится в сообщении Россельхознадзора. Сотрудники ведомства собственнику черешни выдали предписание. Выпуск продукции запретили.

В управлении отметили, что бурая монилиозная гниль — опасное заболевание. Оно заражает цветки, почки, молодые побеги, ветви, плоды, в некоторых случаях и листья. При большой влажности споры быстро распространяются и могут заразить все деревья в окрестных садах. На свежих фруктах болезнь может не проявляться.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганскую область привезли тонны зараженных слив. На фруктах обнаружили калифорнийскую щитовку.