21 июля 2022

В Кургане обнаружили черешню, зараженную опасной болезнью

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ягоды, фрукты. Курган , фрукты, вишня, черешня, ягода
В Курганскую область из Азербайджана привезли зараженную черешню Фото:

В Кургане выявили 19 тонн черешни, которая была заражена бурой монилиозной гнилью. Плоды с опасной болезнью поступили на таможенный пункт из Азербайджана. Информация опубликована на сайте управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«На таможенный контроль Кургана поступило 19 тонн черешни из Азербайджана. На плодах был обнаружен карантинный объект — бурая монилиозная гниль. Это подтвердило заключение фитосанитарной экспертизы Центра оценки качества зерна», — говорится в сообщении Россельхознадзора. Сотрудники ведомства собственнику черешни выдали предписание. Выпуск продукции запретили.

В управлении отметили, что бурая монилиозная гниль — опасное заболевание. Оно заражает цветки, почки, молодые побеги, ветви, плоды, в некоторых случаях и листья. При большой влажности споры быстро распространяются и могут заразить все деревья в окрестных садах. На свежих фруктах болезнь может не проявляться.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганскую область привезли тонны зараженных слив. На фруктах обнаружили калифорнийскую щитовку.

Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан».

В Кургане выявили 19 тонн черешни, которая была заражена бурой монилиозной гнилью. Плоды с опасной болезнью поступили на таможенный пункт из Азербайджана. Информация опубликована на сайте управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «На таможенный контроль Кургана поступило 19 тонн черешни из Азербайджана. На плодах был обнаружен карантинный объект — бурая монилиозная гниль. Это подтвердило заключение фитосанитарной экспертизы Центра оценки качества зерна», — говорится в сообщении Россельхознадзора. Сотрудники ведомства собственнику черешни выдали предписание. Выпуск продукции запретили. В управлении отметили, что бурая монилиозная гниль — опасное заболевание. Оно заражает цветки, почки, молодые побеги, ветви, плоды, в некоторых случаях и листья. При большой влажности споры быстро распространяются и могут заразить все деревья в окрестных садах. На свежих фруктах болезнь может не проявляться. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганскую область привезли тонны зараженных слив. На фруктах обнаружили калифорнийскую щитовку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...