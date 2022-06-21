Тонны зараженных слив привезли в Курганскую область

22 июня 2022 в 17:12 Размер текста - 17 +

В Курганскую область привезли сливы, зараженные калифорнийской щитовкой Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Курганской области обнаружили 20 тонн слив, зараженных калифорнийской щитовкой. Информация о зараженных узбекистанских фруктах опубликована на сайте Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «На территорию Курганской области завезено 20 тонн слив (происхождение Узбекистан), в которых обнаружена калифорнийская щитовка. Факты заражения подтвердили экспертизы, которые провели в лабораториях Кургана и Челябинска», — говорится в сообщении ведомства. Зараженные фрукты разрешили завести в Россию. Так как болезнь распространяется только с саженцами. Обнаруженная на плодах щитовка не угрожает окружающему растительному миру и человеку, добавили в курганском филиале Россельхознадзора. URA.RU писало, что в прошлом году на курганской границе в ноябре обнаружили 40,4 тонн киви, зараженных калифорнийской щитовкой. Фрукты разрешили продавать, так как этот вредитель опасен только для растений. Ранее сообщалось, что в Курганской области в помидорах, привезенных из Узбекистана, обнаружили вирус коричневой морщинистости плодов томата. Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

В Курганской области обнаружили 20 тонн слив, зараженных калифорнийской щитовкой. Информация о зараженных узбекистанских фруктах опубликована на сайте Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «На территорию Курганской области завезено 20 тонн слив (происхождение Узбекистан), в которых обнаружена калифорнийская щитовка. Факты заражения подтвердили экспертизы, которые провели в лабораториях Кургана и Челябинска», — говорится в сообщении ведомства. Зараженные фрукты разрешили завести в Россию. Так как болезнь распространяется только с саженцами. Обнаруженная на плодах щитовка не угрожает окружающему растительному миру и человеку, добавили в курганском филиале Россельхознадзора. URA.RU писало, что в прошлом году на курганской границе в ноябре обнаружили 40,4 тонн киви, зараженных калифорнийской щитовкой. Фрукты разрешили продавать, так как этот вредитель опасен только для растений. Ранее сообщалось, что в Курганской области в помидорах, привезенных из Узбекистана, обнаружили вирус коричневой морщинистости плодов томата.