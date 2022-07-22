Тюменец разбился под Камышловом на люксовом авто. Фото

22 июля 2022 в 10:32 Размер текста - 17 +

Авария произошла утром 22 июля Фото: пресс-служба свердловского УГИБДД Житель Тюменской области погиб в жестком ДТП под Камышловом (175 километр трассы «Екатеринбург — Тюмень»). Как рассказали URA.RU в УГИБДД по Свердловской области, авария произошла утром 22 июля. «По предварительным данным, 35-летний мужчина-водитель, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser 200 <…> по неустановленной причине совершил выезд на правую обочину дороги, где допустил столкновение со стоящим на обочине автомобилем „Газель“, после чего „Газель“ отбросило на стоящий впереди полуприцеп грузового автомобиля Volvo. В результате ДТП водитель автомобиля „Тойота“ погиб на месте, водитель „Газели“ получил травмы в виде ушиба спины», — сообщили в ведомстве. В полиции подчеркнули, что «Газель» и Volvo «располагались на правой обочине на освещенном участке дороги, без нарушений правил остановки и стоянки». Водительский стаж погибшего — 17 лет, за это время его четырежды штрафовали за нарушение ПДД. 19 июля URA.RU рассказывало о другом серьезном ДТП на трассе «Екатеринбург — Тюмень». Фура влетела в ВАЗ-2105 — погибли два человека. Водитель «Тойоты» скончался до приезда скорой Фото: пресс-служба УГИБДД Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Житель Тюменской области погиб в жестком ДТП под Камышловом (175 километр трассы «Екатеринбург — Тюмень»). Как рассказали URA.RU в УГИБДД по Свердловской области, авария произошла утром 22 июля. «По предварительным данным, 35-летний мужчина-водитель, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser 200 <…> по неустановленной причине совершил выезд на правую обочину дороги, где допустил столкновение со стоящим на обочине автомобилем „Газель“, после чего „Газель“ отбросило на стоящий впереди полуприцеп грузового автомобиля Volvo. В результате ДТП водитель автомобиля „Тойота“ погиб на месте, водитель „Газели“ получил травмы в виде ушиба спины», — сообщили в ведомстве. В полиции подчеркнули, что «Газель» и Volvo «располагались на правой обочине на освещенном участке дороги, без нарушений правил остановки и стоянки». Водительский стаж погибшего — 17 лет, за это время его четырежды штрафовали за нарушение ПДД. 19 июля URA.RU рассказывало о другом серьезном ДТП на трассе «Екатеринбург — Тюмень». Фура влетела в ВАЗ-2105 — погибли два человека.