В Кургане пытаются сохранить маршрут, от которого отказались

Власти Кургана прорабатывают варианты обслуживания маршрута № 336, от которого ранее отказался перевозчик. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии Кургана.
«Индивидуальный предприниматель Белобородов Е.И., обслуживавший маршрут № 336, уведомив организатора перевозок в установленные законом сроки, отказался от его обслуживания. В настоящее время, учитывая обращения жителей города Кургана, прорабатывается вопрос дальнейшего обслуживания указанного маршрута», — рассказали в мэрии.
Сотрудники администрации отметили, что сейчас планируют провести мероприятия, которые помогут улучшить качество услуг в общественном транспорте. Для этого были проведены научно-исследовательские работы по разработке комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом в Кургане.
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Власти Кургана прорабатывают варианты обслуживания маршрута № 336, от которого ранее отказался перевозчик. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии Кургана. «Индивидуальный предприниматель Белобородов Е.И., обслуживавший маршрут № 336, уведомив организатора перевозок в установленные законом сроки, отказался от его обслуживания. В настоящее время, учитывая обращения жителей города Кургана, прорабатывается вопрос дальнейшего обслуживания указанного маршрута», — рассказали в мэрии. Сотрудники администрации отметили, что сейчас планируют провести мероприятия, которые помогут улучшить качество услуг в общественном транспорте. Для этого были проведены научно-исследовательские работы по разработке комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом в Кургане. Ранее стало известно, что маршрут № 336 не обслуживают больше недели. В 2021 году перевозчики уже отказывались от некоторых маршрутов в Кургане.