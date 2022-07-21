В Кургане пытаются сохранить маршрут, от которого отказались

Власти пытаются вновь запустить маршрут № 336 (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане

Власти Кургана прорабатывают варианты обслуживания маршрута № 336, от которого ранее отказался перевозчик. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии Кургана.

«Индивидуальный предприниматель Белобородов Е.И., обслуживавший маршрут № 336, уведомив организатора перевозок в установленные законом сроки, отказался от его обслуживания. В настоящее время, учитывая обращения жителей города Кургана, прорабатывается вопрос дальнейшего обслуживания указанного маршрута», — рассказали в мэрии.

Сотрудники администрации отметили, что сейчас планируют провести мероприятия, которые помогут улучшить качество услуг в общественном транспорте. Для этого были проведены научно-исследовательские работы по разработке комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом в Кургане.

Ранее стало известно, что маршрут № 336 не обслуживают больше недели. В 2021 году перевозчики уже отказывались от некоторых маршрутов в Кургане.