РФ поможет артистам, которых преследуют за пророссийские взгляды

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Фестиваль
В Кремле пообещали рассмотреть ситуацию, в которую попал продюсер украинской группы «Грибы» Юрий Бардаш Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Кремле готовы помочь зарубежным артистам, которых преследуют за пророссийские взгляды. Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Многие люди обращаются в российские загранучреждения и к властям РФ, пытаясь найти спасение от преследований. Такое бывает», — сказал представитель президента. При этом Песков отрицательно ответил на вопрос корреспондента URA.RU о том, знают ли в Кремле о ситуации, в которую попал продюсер украинской группы «Грибы» Юрий Бардаш из-за песни с критикой политики президента Украины Владимира Зеленского.

«Не в курсе, кто это, не слышали песню. Если преследование действительно есть, ему помогут», — пообещал Песков. Уроженец Луганской области Юрий Бардаш, живший последнее время в Грузии, решил бежать в Россию после поступления угроз в его адрес. Об этом он сообщил в своем telegram-канале в пятницу. «Рюкзак был собран за пять минут. Два дня пересидел в горах Батуми, после вброд перешел границу Грузии и Абхазии», — написал экс-продюсер.

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В Кремле готовы помочь зарубежным артистам, которых преследуют за пророссийские взгляды. Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Многие люди обращаются в российские загранучреждения и к властям РФ, пытаясь найти спасение от преследований. Такое бывает», — сказал представитель президента. При этом Песков отрицательно ответил на вопрос корреспондента URA.RU о том, знают ли в Кремле о ситуации, в которую попал продюсер украинской группы «Грибы» Юрий Бардаш из-за песни с критикой политики президента Украины Владимира Зеленского. «Не в курсе, кто это, не слышали песню. Если преследование действительно есть, ему помогут», — пообещал Песков. Уроженец Луганской области Юрий Бардаш, живший последнее время в Грузии, решил бежать в Россию после поступления угроз в его адрес. Об этом он сообщил в своем telegram-канале в пятницу. «Рюкзак был собран за пять минут. Два дня пересидел в горах Батуми, после вброд перешел границу Грузии и Абхазии», — написал экс-продюсер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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