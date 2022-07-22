РФ поможет артистам, которых преследуют за пророссийские взгляды

22 июля 2022 в 15:04 Размер текста - 17 +

В Кремле пообещали рассмотреть ситуацию, в которую попал продюсер украинской группы «Грибы» Юрий Бардаш Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Кремле готовы помочь зарубежным артистам, которых преследуют за пророссийские взгляды. Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Многие люди обращаются в российские загранучреждения и к властям РФ, пытаясь найти спасение от преследований. Такое бывает», — сказал представитель президента. При этом Песков отрицательно ответил на вопрос корреспондента URA.RU о том, знают ли в Кремле о ситуации, в которую попал продюсер украинской группы «Грибы» Юрий Бардаш из-за песни с критикой политики президента Украины Владимира Зеленского. «Не в курсе, кто это, не слышали песню. Если преследование действительно есть, ему помогут», — пообещал Песков. Уроженец Луганской области Юрий Бардаш, живший последнее время в Грузии, решил бежать в Россию после поступления угроз в его адрес. Об этом он сообщил в своем telegram-канале в пятницу. «Рюкзак был собран за пять минут. Два дня пересидел в горах Батуми, после вброд перешел границу Грузии и Абхазии», — написал экс-продюсер. Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

В Кремле готовы помочь зарубежным артистам, которых преследуют за пророссийские взгляды. Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Многие люди обращаются в российские загранучреждения и к властям РФ, пытаясь найти спасение от преследований. Такое бывает», — сказал представитель президента. При этом Песков отрицательно ответил на вопрос корреспондента URA.RU о том, знают ли в Кремле о ситуации, в которую попал продюсер украинской группы «Грибы» Юрий Бардаш из-за песни с критикой политики президента Украины Владимира Зеленского. «Не в курсе, кто это, не слышали песню. Если преследование действительно есть, ему помогут», — пообещал Песков. Уроженец Луганской области Юрий Бардаш, живший последнее время в Грузии, решил бежать в Россию после поступления угроз в его адрес. Об этом он сообщил в своем telegram-канале в пятницу. «Рюкзак был собран за пять минут. Два дня пересидел в горах Батуми, после вброд перешел границу Грузии и Абхазии», — написал экс-продюсер.