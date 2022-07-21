Курганец избавляется от бургерной, чтобы уехать из региона

Кафе-ресторан продают за 4,5 миллиона рублей (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Предприниматель из-за переезда продает кафе-ресторан возле курганского правительства. Стоимость готового бизнеса с оборудованием и мебелью стоит 4,5 миллиона рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте Avito.

«Предлагаем готовый бизнес. Кафе-ресторан в центре города, напротив Драмтеатра. Кафе передается по праву переуступки аренды со всем оборудованием и мебелью. В ассортименте пиццы, бургеры, блюда на мангале и многое другое. Место очень проходное, клиенты всегда есть. Есть доставка. Продаем в связи с переездом», — говорится в объявлении. В прошлом году это же кафе предприниматель пытался продать почти за шесть миллионов рублей.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане продают мебельную фабрику вместе с продукцией. Владелец оценивает готовый бизнес в 22 миллиона рублей. Автосервис с трехкомнатной квартирой, автомойкой и шиномонтажом продается за 10 миллионов рублей. Также сообщалось, что курганцы массово избавляются от кафе и ресторанов.

Кафе-ресторан продается в связи с переездом Скрин: Avito