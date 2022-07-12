В Кургане продают автосервис с трехкомнатной квартирой. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Шиномонтаж. Клипарт. Курган, шиномонтаж, колесо автомобиля, автосервис, зимняя резина, смена шин
Стоимость готового бизнеса составляет 10 миллионов рублей Фото:

Автосервис с трехкомнатной квартирой, автомойкой и шиномонтажом продают в Кургане за 10 миллионов рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте Avito.

«Продается действующий автосервис в микрорайоне Глинки. Земля и здания в собственности. Площадь всех построек составляет 253,8 кв. метра. Имеется два бокса для технического обслуживания разноплановой техники, один бокс для кузовных и малярных работ, три поста автомойки, зона ресепшн, шиномонтаж и складское помещение и трехкомнатная квартира из бруса на втором этаже площадью 86 кв. метров», — говорится в объявлении.

Еще один автосервис продается в Восточном районе Кургана. Готовый бизнес продают вместе с оборудованием и сайтом. «Продаю автосервис со всем оборудованием — стенд для правки кузова, спотер, компрессор и т. д., а также инструментом и сайтом. Стоимость составляет один миллион рублей», — указано на Avito. Третий готовый бизнес выставлен на продажу почти за 600 тысяч рублей. «Продается действующий магазин автозапчастей в связи с переездом. В работе семь лет, имеется клиентская база. Товарный остаток практически на такую де сумму, за которую продается магазин. Общая площадь: 30 квадратных метров. Возможен обмен на автомобиль, но уже за 800 тысяч рублей», — написал автор объявления.

Ранее URA.RU писало, что курганский предприниматель избавляется от фермы ради автомобиля или квартиры. Стоимость готового бизнеса владелец оценивает в 3,5 миллиона рублей. От швейной фабрики в Кургане избавляются ради производства в другой стране. Действующую фирму готовы продать за пять миллионов рублей.

Автосервис продается за 10 миллионов рублей
Площадь всех построек составляет 253,8 квадратных метра
Автосервис включает два бокса для техобслуживания, один бокс для кузовных и малярных работ, три поста автомойки и шиномонтаж
На втором этаже автосервиса находится трехкомнатная квартира из бруса с техникой и мебелью
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Автосервис с трехкомнатной квартирой, автомойкой и шиномонтажом продают в Кургане за 10 миллионов рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте Avito. «Продается действующий автосервис в микрорайоне Глинки. Земля и здания в собственности. Площадь всех построек составляет 253,8 кв. метра. Имеется два бокса для технического обслуживания разноплановой техники, один бокс для кузовных и малярных работ, три поста автомойки, зона ресепшн, шиномонтаж и складское помещение и трехкомнатная квартира из бруса на втором этаже площадью 86 кв. метров», — говорится в объявлении. Еще один автосервис продается в Восточном районе Кургана. Готовый бизнес продают вместе с оборудованием и сайтом. «Продаю автосервис со всем оборудованием — стенд для правки кузова, спотер, компрессор и т. д., а также инструментом и сайтом. Стоимость составляет один миллион рублей», — указано на Avito. Третий готовый бизнес выставлен на продажу почти за 600 тысяч рублей. «Продается действующий магазин автозапчастей в связи с переездом. В работе семь лет, имеется клиентская база. Товарный остаток практически на такую де сумму, за которую продается магазин. Общая площадь: 30 квадратных метров. Возможен обмен на автомобиль, но уже за 800 тысяч рублей», — написал автор объявления. Ранее URA.RU писало, что курганский предприниматель избавляется от фермы ради автомобиля или квартиры. Стоимость готового бизнеса владелец оценивает в 3,5 миллиона рублей. От швейной фабрики в Кургане избавляются ради производства в другой стране. Действующую фирму готовы продать за пять миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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