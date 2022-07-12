Стоимость готового бизнеса составляет 10 миллионов рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Автосервис с трехкомнатной квартирой, автомойкой и шиномонтажом продают в Кургане за 10 миллионов рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте Avito.

«Продается действующий автосервис в микрорайоне Глинки. Земля и здания в собственности. Площадь всех построек составляет 253,8 кв. метра. Имеется два бокса для технического обслуживания разноплановой техники, один бокс для кузовных и малярных работ, три поста автомойки, зона ресепшн, шиномонтаж и складское помещение и трехкомнатная квартира из бруса на втором этаже площадью 86 кв. метров», — говорится в объявлении.

Еще один автосервис продается в Восточном районе Кургана. Готовый бизнес продают вместе с оборудованием и сайтом. «Продаю автосервис со всем оборудованием — стенд для правки кузова, спотер, компрессор и т. д., а также инструментом и сайтом. Стоимость составляет один миллион рублей», — указано на Avito. Третий готовый бизнес выставлен на продажу почти за 600 тысяч рублей. «Продается действующий магазин автозапчастей в связи с переездом. В работе семь лет, имеется клиентская база. Товарный остаток практически на такую де сумму, за которую продается магазин. Общая площадь: 30 квадратных метров. Возможен обмен на автомобиль, но уже за 800 тысяч рублей», — написал автор объявления.

Ранее URA.RU писало, что курганский предприниматель избавляется от фермы ради автомобиля или квартиры. Стоимость готового бизнеса владелец оценивает в 3,5 миллиона рублей. От швейной фабрики в Кургане избавляются ради производства в другой стране. Действующую фирму готовы продать за пять миллионов рублей.

Автосервис продается за 10 миллионов рублей Скрин: Avito

Площадь всех построек составляет 253,8 квадратных метра Скрин: Avito

Автосервис включает два бокса для техобслуживания, один бокс для кузовных и малярных работ, три поста автомойки и шиномонтаж Скрин: Avito

На втором этаже автосервиса находится трехкомнатная квартира из бруса с техникой и мебелью Скрин: Avito