В ЯНАО из Тюмени запустят лайнер с большей вместимостью

В самолете будет 219 мест эконом-класса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Авиакомпания «Ямал» увеличила количество мест на рейсах Тюмень-Салехард. Об этом сообщает пресс-служба компании в соцсетях.

«В преддверии нового учебного года увеличили количество мест на рейсах из Тюмени в Салехард и обратно. 25.08, 26.08 и 29.08 вместо традиционного воздушного судна Airbus A-320, рейсы будет выполнять самолет большей вместимости — Airbus A-321 на 219 кресел экономического класса обслуживания», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что «Ямал» запустил дополнительные рейсы в Сочи. Решение приняли по многочисленным просьбам жителей региона.