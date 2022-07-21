21 июля 2022
20 июля 2022

В ЯНАО из Тюмени запустят лайнер с большей вместимостью

© Служба новостей «URA.RU»
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В самолете будет 219 мест эконом-класса Фото:

Авиакомпания «Ямал» увеличила количество мест на рейсах Тюмень-Салехард. Об этом сообщает пресс-служба компании в соцсетях.

«В преддверии нового учебного года увеличили количество мест на рейсах из Тюмени в Салехард и обратно. 25.08, 26.08 и 29.08 вместо традиционного воздушного судна Airbus A-320, рейсы будет выполнять самолет большей вместимости — Airbus A-321 на 219 кресел экономического класса обслуживания», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что «Ямал» запустил дополнительные рейсы в Сочи. Решение приняли по многочисленным просьбам жителей региона.

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Авиакомпания «Ямал» увеличила количество мест на рейсах Тюмень-Салехард. Об этом сообщает пресс-служба компании в соцсетях. «В преддверии нового учебного года увеличили количество мест на рейсах из Тюмени в Салехард и обратно. 25.08, 26.08 и 29.08 вместо традиционного воздушного судна Airbus A-320, рейсы будет выполнять самолет большей вместимости — Airbus A-321 на 219 кресел экономического класса обслуживания», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что «Ямал» запустил дополнительные рейсы в Сочи. Решение приняли по многочисленным просьбам жителей региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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