Ученый предупредил о росте числа магнитных бурь в ближайшие годы

22 июля 2022 в 16:01 Размер текста - 17 +

Солнечная активность выйдет на пик в ближайшие годы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ближайшие годы солнечная активность будет увеличивается, что приведет к увеличению числа магнитных бурь на Земле. Об этом URA.RU рассказал директор Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН), член-корреспондент РАН Анатолий Петрукович. «В какие-то периоды солнечная активность мала, пятен на солнце мало, вспышек мало, магнитных бурь мало или совсем нет. Год может вообще не быть магнитных бурь. Потом солнечная активность увеличивается, количество пятен растет, количество магнитных бурь растет. Этот цикл идет 11 лет. Мы сейчас за 2-3 года до максимума цикла, то есть, это период умеренной солнечной активности с тенденцией роста. В ближайшие годы магнитных бурь будет больше», — сказал Анатолий Петрукович. Ученый подчеркнул, что солнечная активность продлится недолго. «Это не значит, что солнце переходит в какое-то новое состояние. Это колебание. В какие-то годы меньше, а в другие больше. Когда зимой холодно, это не значит, что следующего лета не будет. И здесь нет такого, что солнце находится на фазе какого-то изменения. Да в ближайшие годы магнитных бурь будет больше, но потом будет снижение», — уточнил собеседник агентства. Как объяснил Петрукович, магнитные бури не являются сильным фактором воздействия на здоровье человека. «Проводился эксперимент над добровольцами. У кого-то давление увеличивалось, у кого-то уменьшалось. У большинства людей это в пределах их нормы происходит. Это также, как влияние на погоду, на какие-то стрессовые состояния. Другое дело, что некоторые люди итак нездоровы, и магнитные бури могут наложиться, что приведет к последствиям. Но для каждого человека это сугубо индивидуально», — заключил член-корреспондент РАН. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В ближайшие годы солнечная активность будет увеличивается, что приведет к увеличению числа магнитных бурь на Земле. Об этом URA.RU рассказал директор Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН), член-корреспондент РАН Анатолий Петрукович. «В какие-то периоды солнечная активность мала, пятен на солнце мало, вспышек мало, магнитных бурь мало или совсем нет. Год может вообще не быть магнитных бурь. Потом солнечная активность увеличивается, количество пятен растет, количество магнитных бурь растет. Этот цикл идет 11 лет. Мы сейчас за 2-3 года до максимума цикла, то есть, это период умеренной солнечной активности с тенденцией роста. В ближайшие годы магнитных бурь будет больше», — сказал Анатолий Петрукович. Ученый подчеркнул, что солнечная активность продлится недолго. «Это не значит, что солнце переходит в какое-то новое состояние. Это колебание. В какие-то годы меньше, а в другие больше. Когда зимой холодно, это не значит, что следующего лета не будет. И здесь нет такого, что солнце находится на фазе какого-то изменения. Да в ближайшие годы магнитных бурь будет больше, но потом будет снижение», — уточнил собеседник агентства. Как объяснил Петрукович, магнитные бури не являются сильным фактором воздействия на здоровье человека. «Проводился эксперимент над добровольцами. У кого-то давление увеличивалось, у кого-то уменьшалось. У большинства людей это в пределах их нормы происходит. Это также, как влияние на погоду, на какие-то стрессовые состояния. Другое дело, что некоторые люди итак нездоровы, и магнитные бури могут наложиться, что приведет к последствиям. Но для каждого человека это сугубо индивидуально», — заключил член-корреспондент РАН.