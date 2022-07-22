Al-Quds: Байден оказался в уязвимом положении

22 июля 2022 в 16:10 Размер текста - 17 +

Джо Байден потерпел ряд неудач во время поездки в страны Персидского залива, сообщает Al-Quds Фото: Официальный сайт президента Украины Визит президента США Джо Байдена в страны Ближнего Востока оказался политической неудачей. Такое мнение выразил журналист Ибрагим Навар в статье для Al-Quds. «Целью визита было восстановить учет регионального влияния США после того, как США ушли из Афганистана, прекратили боевые задачи своих сил в Ираке и сократили свое военное присутствие в Сирии. Но необходимость пересмотра столкнулась с четырьмя крупными политическими узлами, ни один из которых Байден не смог развязать во время своего визита или хотя бы сделать несколько шагов к решению проблем», — отметил Навар. Президент США оказался в «уязвимом положении перед своими избирателями», заявил журналист. Журналист перечисляет задачи, которые Байдену не удалось выполнить во время своего визита в регион. Во-первых, он не смог найти пути для урегулирования ядерного вопроса с Ираном, в том числе, разработать идеи сосуществования двух государств или укрепления взаимного доверия между ними. Во-вторых, Байден не справился с продвижением проекта военной коалиции под руководством США. Он не добился обещаний от стран-экспортеров нефти Персидского залива о наращивании поставок, чтобы компенсировать дефицит, который возник из-за санкций против России. «Визит еще раз подчеркнул глубину разногласий между Вашингтоном и Тель-Авивом по вопросу о военном варианте действий против Ирана или даже о его угрозе», — добавил Навар. Наконец, визит Байдена в Израиль сделал очевидными противоречия между США и арабскими странами в вопросах украинского конфликта, военного альянса, а также их желания добиться независимости от Америки в области нефти. Эти провалы означают ослабления влияния Америки на Ближнем Востоке, отметил журналист. Джо Байден «вернулся к избирателям с пустыми руками», подытожил Навар. Он не справился с задачей улучшить положение своей страны на международной арене и извлечь выгоду для американцев из новых союзов. Байдену и демократам будет нелегко удержать свои места в Сенате и Палате представителей на предстоящих выборах, уверен автор материала. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Визит президента США Джо Байдена в страны Ближнего Востока оказался политической неудачей. Такое мнение выразил журналист Ибрагим Навар в статье для Al-Quds. «Целью визита было восстановить учет регионального влияния США после того, как США ушли из Афганистана, прекратили боевые задачи своих сил в Ираке и сократили свое военное присутствие в Сирии. Но необходимость пересмотра столкнулась с четырьмя крупными политическими узлами, ни один из которых Байден не смог развязать во время своего визита или хотя бы сделать несколько шагов к решению проблем», — отметил Навар. Президент США оказался в «уязвимом положении перед своими избирателями», заявил журналист. Журналист перечисляет задачи, которые Байдену не удалось выполнить во время своего визита в регион. Во-первых, он не смог найти пути для урегулирования ядерного вопроса с Ираном, в том числе, разработать идеи сосуществования двух государств или укрепления взаимного доверия между ними. Во-вторых, Байден не справился с продвижением проекта военной коалиции под руководством США. Он не добился обещаний от стран-экспортеров нефти Персидского залива о наращивании поставок, чтобы компенсировать дефицит, который возник из-за санкций против России. «Визит еще раз подчеркнул глубину разногласий между Вашингтоном и Тель-Авивом по вопросу о военном варианте действий против Ирана или даже о его угрозе», — добавил Навар. Наконец, визит Байдена в Израиль сделал очевидными противоречия между США и арабскими странами в вопросах украинского конфликта, военного альянса, а также их желания добиться независимости от Америки в области нефти. Эти провалы означают ослабления влияния Америки на Ближнем Востоке, отметил журналист. Джо Байден «вернулся к избирателям с пустыми руками», подытожил Навар. Он не справился с задачей улучшить положение своей страны на международной арене и извлечь выгоду для американцев из новых союзов. Байдену и демократам будет нелегко удержать свои места в Сенате и Палате представителей на предстоящих выборах, уверен автор материала.