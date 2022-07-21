Курганец, обвиняемый в изнасиловании ребенка, избежал заключения

Шатровский районный суд не стал заключать под стражу 17-летнего подростка, обвиняемого в изнасиловании 13-летней девочки (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Шатровский районный суд Курганской области отказался заключать под стражу 17-летнего подростка, обвиняемого в изнасиловании 13-летней девочки. Об этом URA.RU рассказали источники из числа местных жителей.

«Судья отказал следствию в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Судья посчитала, что тяжесть предъявленного обвинения не может быть основанием для избрания меры пресечения», — рассказал инсайдер.

По его данным, в суде озвучили информацию, что обвиняемый по месту учебы характеризуется отрицательно. Кроме того, потерпевшая боится обвиняемого. В отношении молодого человека возбудили новое уголовное дело по ч.1 ст. 119 УК РФ — по факту угрозы убийством в отношении потерпевшей. Вместе с тем, в суде также отмечали, что согласно материалам дела изнасилование произошло 1 июня, и с этого момента обвиняемый не пытался скрыться от следствия.

Источник рассказал, что родственники потерпевшей планируют обжаловать решение суда. По данным другого источника URA.RU, сторона обвинения также подаст апелляционную жалобу. В пресс-службу суда направлен письменный запрос. В ГАС «Правосудие» указано, что 21 июля в Шатровском районном суде действительно рассматривался вопрос об избрании меры пресечения обвиняемому, фамилия которого не раскрывается, в ходатайстве следствия было отказано.

В следственном управлении СК России по Курганской области URA.RU ответили, что запрашиваемая информация не может быть представлена. В ведомстве сослались на ст. 40 закона «О средствах массовой информации» и ст. 161 УПК РФ (недопустимость разглашения данных предварительного расследования).

Ранее URA.RU сообщало, что в Шатровском районе родители 13-летней девочки обвинили 17-летнего парня в изнасиловании их дочери. По их словам, преступление было совершено 1 июня. Сначала подростка задержали на сутки, но сейчас он находится на свободе.

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