21 июля 2022

В Пермском крае завершили поиски утонувшей семьи

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Чусовой, река чусовая, чусовой, спортивная база огонек, эко парк реки чусовой
До этого из воды достали тела супруга и ребенка женщины Фото:

Из реки Чусовой (Пермский край) водолазы достали тело женщины, которая на прошлой неделе утонула вместе с мужем и ребенком. Об этом сообщается в группе поискового отряда «Регион 59» в соцсети «ВКонтакте».

«Без вести пропавшая женщина на р. Чусовая, Пермского края найдена, поиск закрыт», — говорится в посте группы. В отряде подтвердили, что женщина из погибшей в минувшую субботу семьи.

Ранее URA.RU рассказывало о трагедии, произошедшей на реке Чусовая. Члены семьи во время катания выпали из лодки. Ранее водолазы обнаружили тела мужчины и трехлетнего мальчика.

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Из реки Чусовой (Пермский край) водолазы достали тело женщины, которая на прошлой неделе утонула вместе с мужем и ребенком. Об этом сообщается в группе поискового отряда «Регион 59» в соцсети «ВКонтакте». «Без вести пропавшая женщина на р. Чусовая, Пермского края найдена, поиск закрыт», — говорится в посте группы. В отряде подтвердили, что женщина из погибшей в минувшую субботу семьи. Ранее URA.RU рассказывало о трагедии, произошедшей на реке Чусовая. Члены семьи во время катания выпали из лодки. Ранее водолазы обнаружили тела мужчины и трехлетнего мальчика.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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