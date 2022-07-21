В Пермском крае завершили поиски утонувшей семьи

До этого из воды достали тела супруга и ребенка женщины Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Из реки Чусовой (Пермский край) водолазы достали тело женщины, которая на прошлой неделе утонула вместе с мужем и ребенком. Об этом сообщается в группе поискового отряда «Регион 59» в соцсети «ВКонтакте».

«Без вести пропавшая женщина на р. Чусовая, Пермского края найдена, поиск закрыт», — говорится в посте группы. В отряде подтвердили, что женщина из погибшей в минувшую субботу семьи.

Ранее URA.RU рассказывало о трагедии, произошедшей на реке Чусовая. Члены семьи во время катания выпали из лодки. Ранее водолазы обнаружили тела мужчины и трехлетнего мальчика.