Жене свердловского VIP-силовика пришлось покинуть главк МВД

Оксана Воронежская перешла в УТ МВД УрФО Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Жена замначальника ГУ МВД по Свердловской области Александра Воронежского Оксана Воронежская уволилась из главка и перешла в полицейское управление на транспорте УрФО, вероятно, из-за конфликта интересов на должности в УСБ. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых ведомствах.

«Оксана Воронежская работала в управлении собственной безопасности ГУ МВД, где у нее был доступ к весьма чувствительной информации. Эти данные ни под каким предлогом не должны были попасть к ее мужу Воронежскому из-за специфики деятельности УСБ», — рассказал собеседник агентства. По его словам, семейная связь могла стать одной из причин перехода Воронежской в полицейское управление на транспорте.

По данным инсайдера, Воронежская вступила в должность оперативного сотрудника по особо важным делам УСБ УТ МВД России. Круг ее обязанностей схож с работой в областном главке.

URA.RU обратилось в пресс-службу УТ МВД. Там воздержались от комментариев. Агентство направило запрос в кадровое подразделение ГУ МВД по Свердловской области.

Ранее сообщалось, что Александр Воронежский в ближайшее время получит звание генерал-майора, соответствующее занимаемой им должности. Он был назначен заместителем начальника свердловского главка полиции в начале февраля.