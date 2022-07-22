Жене свердловского VIP-силовика пришлось покинуть главк МВД

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Открытие нового опорного пункта Отдела полиции № 4 в микрорайоне Академический. Екатеринбург, мвд, шеврон, полиция, охрана правопорядка, правоохранительные органы
Оксана Воронежская перешла в УТ МВД УрФО Фото:
новость из сюжета
Перестановки в силовых ведомствах

Жена замначальника ГУ МВД по Свердловской области Александра Воронежского Оксана Воронежская уволилась из главка и перешла в полицейское управление на транспорте УрФО, вероятно, из-за конфликта интересов на должности в УСБ. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых ведомствах.

«Оксана Воронежская работала в управлении собственной безопасности ГУ МВД, где у нее был доступ к весьма чувствительной информации. Эти данные ни под каким предлогом не должны были попасть к ее мужу Воронежскому из-за специфики деятельности УСБ», — рассказал собеседник агентства. По его словам, семейная связь могла стать одной из причин перехода Воронежской в полицейское управление на транспорте.

По данным инсайдера, Воронежская вступила в должность оперативного сотрудника по особо важным делам УСБ УТ МВД России. Круг ее обязанностей схож с работой в областном главке.

URA.RU обратилось в пресс-службу УТ МВД. Там воздержались от комментариев. Агентство направило запрос в кадровое подразделение ГУ МВД по Свердловской области.

Ранее сообщалось, что Александр Воронежский в ближайшее время получит звание генерал-майора, соответствующее занимаемой им должности. Он был назначен заместителем начальника свердловского главка полиции в начале февраля.

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Жена замначальника ГУ МВД по Свердловской области Александра Воронежского Оксана Воронежская уволилась из главка и перешла в полицейское управление на транспорте УрФО, вероятно, из-за конфликта интересов на должности в УСБ. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых ведомствах. «Оксана Воронежская работала в управлении собственной безопасности ГУ МВД, где у нее был доступ к весьма чувствительной информации. Эти данные ни под каким предлогом не должны были попасть к ее мужу Воронежскому из-за специфики деятельности УСБ», — рассказал собеседник агентства. По его словам, семейная связь могла стать одной из причин перехода Воронежской в полицейское управление на транспорте. По данным инсайдера, Воронежская вступила в должность оперативного сотрудника по особо важным делам УСБ УТ МВД России. Круг ее обязанностей схож с работой в областном главке. URA.RU обратилось в пресс-службу УТ МВД. Там воздержались от комментариев. Агентство направило запрос в кадровое подразделение ГУ МВД по Свердловской области. Ранее сообщалось, что Александр Воронежский в ближайшее время получит звание генерал-майора, соответствующее занимаемой им должности. Он был назначен заместителем начальника свердловского главка полиции в начале февраля.
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