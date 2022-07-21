Статусному свердловскому силовику готовят генеральское звание

Александр Воронежский находится в звании полковника Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Замначальника свердловского главка полиции полковник Александр Воронежский, назначенный на свою должность в феврале, в ближайшее время получит звание генерал-майора. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых ведомствах.

«Воронежский довольно долгое время находится на „генеральской“ должности, но до сих пор носит погоны полковника. В ближайшее время станет известно о получении им нового звания — генерал-майора полиции», — рассказал собеседник агентства.

URA.RU направило запрос в кадровое подразделение ГУ МВД по Свердловской области. Ответа на момент публикации не поступало.

Сообщение о назначении Воронежского заместителем шефа свердловского главка Александра Мешкова появилось в начале февраля. Силовик перешел с аналогичной должности в курганском ГУ МВД. Начальник пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых сообщал, что карьера Воронежского была связана с деятельностью в уголовном розыске, а в областном главке он курирует раскрытие преступлений прошлых лет, а также расследование нарушений, связанных с наркотиками, IT-сферой и экономикой.

Инсайдеры URA.RU отмечали, что уже через месяц после назначения Воронежский оказался втянут в конфликт с другим влиятельным полковником — начальником МУ МВД России «Нижнетагильское» полковником Ибрагимом Абдулкадыровым. По данным источников, тагильский силовик отказался выполнять требования Воронежского.