Набиуллина: валюта будет в РФ даже при апокалиптическом сценарии

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ПМЭФ-2021, первый день. Силуанов, Мутко, Алиханов, Нибиуллина. Санкт-Петербург, набиуллина эльвира
На руках населения России находится 85 млрд долларов наличными, заявила Набиуллина Фото:

Наличная валюта будет в обращении в России даже в «самом апокалиптическом» сценарии. Об этом заявила председатель ЦБ России Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров.

«Даже в самом апокалиптическом сценарии у нас наличные доллары будут в стране обращаться. По нашим оценкам наличной иностранной валюты около 85 млрд долларов на руках у населения. И сейчас банки могут продавать и покупать эту валюту, обращение наличной валюты будет», — сообщила Набиуллина. Трансляция пресс-конференции велась на официальном youtube-канале Банка России.

Ранее Минэкономразвития подготовил законопроект, который фактически разрешает банкам применять отрицательные ставки по валютным депозитам для юридических лиц. Нововведения направлены на девалютизацию российской экономики, отметили в ЦБ.

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Наличная валюта будет в обращении в России даже в «самом апокалиптическом» сценарии. Об этом заявила председатель ЦБ России Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров. «Даже в самом апокалиптическом сценарии у нас наличные доллары будут в стране обращаться. По нашим оценкам наличной иностранной валюты около 85 млрд долларов на руках у населения. И сейчас банки могут продавать и покупать эту валюту, обращение наличной валюты будет», — сообщила Набиуллина. Трансляция пресс-конференции велась на официальном youtube-канале Банка России. Ранее Минэкономразвития подготовил законопроект, который фактически разрешает банкам применять отрицательные ставки по валютным депозитам для юридических лиц. Нововведения направлены на девалютизацию российской экономики, отметили в ЦБ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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