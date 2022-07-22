Набиуллина: валюта будет в РФ даже при апокалиптическом сценарии

22 июля 2022 в 17:50 Размер текста - 17 +

На руках населения России находится 85 млрд долларов наличными, заявила Набиуллина Фото: Владимир Андреев © URA.RU Наличная валюта будет в обращении в России даже в «самом апокалиптическом» сценарии. Об этом заявила председатель ЦБ России Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров. «Даже в самом апокалиптическом сценарии у нас наличные доллары будут в стране обращаться. По нашим оценкам наличной иностранной валюты около 85 млрд долларов на руках у населения. И сейчас банки могут продавать и покупать эту валюту, обращение наличной валюты будет», — сообщила Набиуллина. Трансляция пресс-конференции велась на официальном youtube-канале Банка России. Ранее Минэкономразвития подготовил законопроект, который фактически разрешает банкам применять отрицательные ставки по валютным депозитам для юридических лиц. Нововведения направлены на девалютизацию российской экономики, отметили в ЦБ. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Наличная валюта будет в обращении в России даже в «самом апокалиптическом» сценарии. Об этом заявила председатель ЦБ России Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров. «Даже в самом апокалиптическом сценарии у нас наличные доллары будут в стране обращаться. По нашим оценкам наличной иностранной валюты около 85 млрд долларов на руках у населения. И сейчас банки могут продавать и покупать эту валюту, обращение наличной валюты будет», — сообщила Набиуллина. Трансляция пресс-конференции велась на официальном youtube-канале Банка России. Ранее Минэкономразвития подготовил законопроект, который фактически разрешает банкам применять отрицательные ставки по валютным депозитам для юридических лиц. Нововведения направлены на девалютизацию российской экономики, отметили в ЦБ.