Банкам разрешат вводить отрицательные ставки по валютным вкладам

21 июня 2022 в 04:27 Размер текста - 17 +

Власти РФ взяли курс на девалютизацию российской экономики Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Российские банки смогут фактически применять отрицательные ставки по валютным депозитам для клиентов — юридических лиц по особым правилам. Это следует из законопроекта, подготовленного Минэкономразвития. «Она [Статья 29 закона „О банках и банковской деятельности“] будет дополнена новой нормой, разрешающей кредитным организациям взимать с корпоративных клиентов комиссии по депозитам, открытым в любой иностранной валюте. Размер вознаграждения может превышать величину процентов, начисленных по вкладу. Банкам также разрешат распространить подобные комиссии на уже заключенные договоры», — пишет РБК со ссылкой документ. По данным издания, поправки поддержали в Минфине и в Центробанке. Предполагается, что поправки способствуют снижению концентрации средств в валюте у кредитных организаций. «Изменения в законодательство направлены на постепенную девалютизацию российской экономики», — пояснил представитель Центробанка. В конце мая Центробанк в обзоре финансовой стабильности допустил введение отрицательных ставок по валютным депозитам для юрлиц. Также регулятор спрогнозировал, что со временем от валюты будут уходить как домохозяйства, так и весь банковский сектор в целом. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что в России не будут конфисковывать валютные вклады и запрещать доллар, евро и другие иностранные валюты. В то же время она исключила возможность полной отмены ограничений на продажу наличной валюты в стране, пока действуют западные санкции. В Кремле предположили, что западные валюты будут востребованы в России по мере того, как будет восстанавливаться импорт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Российские банки смогут фактически применять отрицательные ставки по валютным депозитам для клиентов — юридических лиц по особым правилам. Это следует из законопроекта, подготовленного Минэкономразвития. «Она [Статья 29 закона „О банках и банковской деятельности“] будет дополнена новой нормой, разрешающей кредитным организациям взимать с корпоративных клиентов комиссии по депозитам, открытым в любой иностранной валюте. Размер вознаграждения может превышать величину процентов, начисленных по вкладу. Банкам также разрешат распространить подобные комиссии на уже заключенные договоры», — пишет РБК со ссылкой документ. По данным издания, поправки поддержали в Минфине и в Центробанке. Предполагается, что поправки способствуют снижению концентрации средств в валюте у кредитных организаций. «Изменения в законодательство направлены на постепенную девалютизацию российской экономики», — пояснил представитель Центробанка. В конце мая Центробанк в обзоре финансовой стабильности допустил введение отрицательных ставок по валютным депозитам для юрлиц. Также регулятор спрогнозировал, что со временем от валюты будут уходить как домохозяйства, так и весь банковский сектор в целом. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что в России не будут конфисковывать валютные вклады и запрещать доллар, евро и другие иностранные валюты. В то же время она исключила возможность полной отмены ограничений на продажу наличной валюты в стране, пока действуют западные санкции. В Кремле предположили, что западные валюты будут востребованы в России по мере того, как будет восстанавливаться импорт.