Глава Еманжелинска стал вице-мэром Волновахи в ДНР

Дмитрий Гатов в новом качестве будет отвечать за восстановление социальных объектов в Волновахе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Глава Еманжелинска (Челябинская область) Дмитрий Гатов назначен первым замглавы города Волноваха и Волновахского района в Донецкой народной республике (ДНР). Эту информацию подтвердил URA.RU сам чиновник.

«Я остаюсь мэром Еманжелинска. В ДНР я работаю в рамках служебной командировки. В ближайших планах — помочь с восстановлением школы, стоматологической клиники, трех детских садов и 16 км дорог. Силами Челябинской области в городе уже восстановили завод „Дорзнак“», — пояснил Гатов корреспонденту URA.RU.

Гатов родился 9 февраля 1973 года в Коркино. Закончил Коркинский горно-строительный техникум, затем академию труда и социальных отношений. В 2007 году возглавил ООО «СпецАвтоТранс». Затем был спикером горсовета Коркино, главой Коркино. В ноябре 2020 года избран мэром Еманжелинска.

Накануне первым заместителем главы администрации города Ясиноватой в ДНР стал Сергей Зырянов, глава Краснопольского сельского поселения в Сосновском районе Челябинской области. Он также сохранил за собой пост в Челябинской области, но готов находиться в Донбассе столько, сколько потребует обстановка.

Даже после освобождения многие города и села ДНР и ЛНР аходятся в опасности, поскольку остаются в пределах досягаемости артиллерии украинской армии и нацбатальонов. Начавшаяся 24 февраля по указанию президента Владимира Путина спецоперация должна защитить жителей Донбасса.