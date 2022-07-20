Глава Краснопольского поселения Сергей Зырянов уехал в ДНР во время спецоперации Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Глава Краснопольского поселения Сосновского района Челябинской области Сергей Зырянов стал первым заместителем главы администрации города Ясиноватой в ДНР. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ясиноватой.

«Южноуралец Сергей Зырянов стал первым заместителем главы администрации города Ясиноватой в ДНР. Сергей Петрович пояснил, что он остается главой Краснопольского поселения. На Донбассе он находится в командировке и будет работать столько, сколько потребуется», — говорится в сообщении пресс-службы в официальной группе администрации в «ВКонтакте».

Зырянов с конца мая находится в служебной командировке в ДНР, где помогает восстанавливать разрушенную ударами ВСУ коммунальную инфраструктуру. Кроме него, в Ясиноватой работают и другие представители Челябинской области.

Зырянов родился 27 марта 1977 года в поселке Красное поле Сосновского района Челябинской области. По окончании школы поступил в Челябинский военный автомобильный институт. В 2005-2006 был главным инженером СПК «Красное поле», а с 2006 по 2007 — его исполнительным директором. За это время хозяйство вышло на первое место по всем показателям, собрав все причитающиеся награды региональных властей. В 2007 году Зырянов стал замглавы администрации Краснопольского сельского поселения, а в 2008 году — возглавил муниципалитет.

14 июня челябинский губернатор Алексей Текслер во время визита в ДНР побывал в Ясиноватой, в городе, над которым шефствует регион. Городам оказывается помощь в восстановлении инфраструктуры, после бомбардировок ВСУ. Челябинская делегация принимает в восстановлении освобожденных районов непосредственное участие. Представители области выезжают на место обстрела, выясняют масштабы разрушений, продумывают план восстановления.

Многие территории Донбасса нуждаются в восстановлении. Даже после освобождения от националистов, города и села находятся в опасности, так как армия Украины применяет артиллерию для их обстрела. Спецоперация призвана защитить жителей Донбасса. Президент РФ Владимир Путин назвал ее проведение вынужденной мерой.

15 июля Сергей Петрович выдал гуманитарную помощь работникам, которые выполняют неквалифицированные работы в городе. Фото: группа «Администрация города Ясиноватая» в «ВКонтакте»

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