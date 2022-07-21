В ХМАО продают «Пирамиды позора», установленные у домов должников

22 июля 2022 в 19:23 Размер текста - 17 +

За пирамиду просят 47 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На сайте бесплатных объявлений «Авито» выставили на продажу «пирамиду позора» которую коммунальщики ХМАО установили у дома должника. Автор объявления продает пирамиду как памятник и просит за нее 47 тысяч рублей. «Продам малую архитектурную форму (памятник). Самовывоз. Цена 47 тысяч 356 рублей или сколько предложите. Цена обусловлена долгом, который надо закрыть», — указано в объявлении. Как сообщил автор объявления, который пожелал остаться анонимным, он опубликовал данное объявление ради шутки. «Я когда увидел новость про эти пирамиды, то заметил под новость комментарии человека, который предлагал должникам продать эти пирамиды на металлолом и рассчитаться с долгами. Вот и подумал, почему бы так не пошутить», — сообщил собеседник. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО перед домами должников устанавливают «пирамиды позора». В Нижневартовске коммунальщики начали выбивать долги за воду с помощью пирамиды, прозванной «пирамидой позора». Ее устанавливают у дома должника. Но первый опыт оказался не совсем удачным — пирамиду испортили. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

На сайте бесплатных объявлений «Авито» выставили на продажу «пирамиду позора» которую коммунальщики ХМАО установили у дома должника. Автор объявления продает пирамиду как памятник и просит за нее 47 тысяч рублей. «Продам малую архитектурную форму (памятник). Самовывоз. Цена 47 тысяч 356 рублей или сколько предложите. Цена обусловлена долгом, который надо закрыть», — указано в объявлении. Как сообщил автор объявления, который пожелал остаться анонимным, он опубликовал данное объявление ради шутки. «Я когда увидел новость про эти пирамиды, то заметил под новость комментарии человека, который предлагал должникам продать эти пирамиды на металлолом и рассчитаться с долгами. Вот и подумал, почему бы так не пошутить», — сообщил собеседник. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО перед домами должников устанавливают «пирамиды позора». В Нижневартовске коммунальщики начали выбивать долги за воду с помощью пирамиды, прозванной «пирамидой позора». Ее устанавливают у дома должника. Но первый опыт оказался не совсем удачным — пирамиду испортили.