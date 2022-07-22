Иммунолог Крючков: в России начинается мини-волна коронавируса

23 июля 2022 в 05:03 Размер текста - 17 +

После небольшого подъема заболеваемости COVID-19 в России может начаться полноценная волна Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Начавшийся подъем заболеваемости COVID-19 в России можно назвать мини-волной, поскольку она не достигнет тех значений, которые были зимой с приходом штамма «Омикрон» в страну. Об этом в разговоре с URA.RU заявил гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. «Сейчас действует много противоэпидемических факторов. Это нас должно настораживать. Даже на фоне такого количества противоэпидемических факторов, которые сейчас работают, это очень неблагоприятный сезон. Для ковида, хоть это и не сезонная инфекция, но такой компонент есть, это самый неблагоприятный сезон в году. И мы видим такой рост. Я бы в этом смысле озадачился, а именно не ждал большой омикрон-волны, но подъем все равно будет. Я называю это мини-волна», — сказал Николай Крючков. По мнению иммунолога, нынешние данные по заболеваемости не отражают реальности. «Это очень заниженные данные. Если брать Москву, Санкт-Петербург, то больше месяца такая ситуация происходит. По регионам неделю-две назад активно пошло вверх. Это не сегодня произошло. Мы видим, что более чем в два раза выросла, но это некое отражение реального процесса», — отметил собеседник агентства. Но риск большой волны заболеваемости все еще остается высоким, подчеркнул эксперт. «У нас будет действовать масса проэпидемических факторов, которых сейчас объективно нет. Это будет со второй половины сентября. Есть очень высокая вероятность того, что с конца сентября, октябрь, ноябрь у нас будет волна, которая будет уже более сопоставима с той же омикрон-волной. Мы выйдем за половину прошлой самой большой волны, даже выйдем на цифры под 70%», — уточнил Крючков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Начавшийся подъем заболеваемости COVID-19 в России можно назвать мини-волной, поскольку она не достигнет тех значений, которые были зимой с приходом штамма «Омикрон» в страну. Об этом в разговоре с URA.RU заявил гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. «Сейчас действует много противоэпидемических факторов. Это нас должно настораживать. Даже на фоне такого количества противоэпидемических факторов, которые сейчас работают, это очень неблагоприятный сезон. Для ковида, хоть это и не сезонная инфекция, но такой компонент есть, это самый неблагоприятный сезон в году. И мы видим такой рост. Я бы в этом смысле озадачился, а именно не ждал большой омикрон-волны, но подъем все равно будет. Я называю это мини-волна», — сказал Николай Крючков. По мнению иммунолога, нынешние данные по заболеваемости не отражают реальности. «Это очень заниженные данные. Если брать Москву, Санкт-Петербург, то больше месяца такая ситуация происходит. По регионам неделю-две назад активно пошло вверх. Это не сегодня произошло. Мы видим, что более чем в два раза выросла, но это некое отражение реального процесса», — отметил собеседник агентства. Но риск большой волны заболеваемости все еще остается высоким, подчеркнул эксперт. «У нас будет действовать масса проэпидемических факторов, которых сейчас объективно нет. Это будет со второй половины сентября. Есть очень высокая вероятность того, что с конца сентября, октябрь, ноябрь у нас будет волна, которая будет уже более сопоставима с той же омикрон-волной. Мы выйдем за половину прошлой самой большой волны, даже выйдем на цифры под 70%», — уточнил Крючков.