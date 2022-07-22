Генсек ООН назвал сделку с РФ самым важным достижением на посту

22 июля 2022 в 22:12 Размер текста - 17 +

Антониу Гутерреш назвал сделку по поставке зерна самой значимой Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал соглашение о снятии ограничений на экспорт российских продуктов и о содействии в вывозе украинского зерна самым важным достижением за свой срок на посту. Об этом заявил заместитель его официального представителя Фархан Хак. «Господин Гутерреш сказал одному из ваших коллег около недели назад, что по его мнению, если эта сделка будет заключена, это будет наиболее значительным достижением всего его срока на посту генерального секретаря», — сообщил Хак. Его слова приводит РИА «Новости». В пятницу представители России, Турции и ООН подписали соглашение по экспорту зерна сроком на 120 дней. Оно предусматривает вывоз зерна из портов Одессы, Черноморского и Южного. Также Гутерриш подписал на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу меморандум о содействии поставок российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал соглашение о снятии ограничений на экспорт российских продуктов и о содействии в вывозе украинского зерна самым важным достижением за свой срок на посту. Об этом заявил заместитель его официального представителя Фархан Хак. «Господин Гутерреш сказал одному из ваших коллег около недели назад, что по его мнению, если эта сделка будет заключена, это будет наиболее значительным достижением всего его срока на посту генерального секретаря», — сообщил Хак. Его слова приводит РИА «Новости». В пятницу представители России, Турции и ООН подписали соглашение по экспорту зерна сроком на 120 дней. Оно предусматривает вывоз зерна из портов Одессы, Черноморского и Южного. Также Гутерриш подписал на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу меморандум о содействии поставок российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.