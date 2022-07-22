В Херсонской области заблокировали Google, YouTube и Viber

23 июля 2022 в 01:34 Размер текста - 17 +

Власти Херсонской области заблокировали поисковую систему Google в регионе Фото: Анна Майорова © URA.RU Работающие в Херсонской области интернет-провайдеры ограничили доступ жителей к Google, YouTube и Viber. Об этом в пятницу сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов. «По моей просьбе поисковая система Google отключена, то же самое с YouTube и Viber. Поисковая система заблокирована. Причина — использование этих социальных сетей как элементов информационного терроризма со стороны украинских властей и их американских кураторов, как вредоносные информационные помойки», — сказал Стремоусов, передает РБК. Он уточнил, что жители Херсонской области смогут пользоваться Google, но если в строку поиска будет вбито название украинского сайта, то его открыть не удастся. По словам Стремоусова, то же самое было до начала спецоперации, когда на тот момент президент Украины Петр Порошенко запретил «Одноклассники», «ВКонтакте». Ранее власти Херсонской области также отключили на территории региона Instagram (запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). С недавнего времени Херсонская область и значительная часть Запорожской перешла под контроль Вооруженных сил России в ходе специальной операции по демилитаризации Украины. Позже власти Херсона заявляли о намерении провести референдум по вхождению в состав РФ во что бы то ни было. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Работающие в Херсонской области интернет-провайдеры ограничили доступ жителей к Google, YouTube и Viber. Об этом в пятницу сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов. «По моей просьбе поисковая система Google отключена, то же самое с YouTube и Viber. Поисковая система заблокирована. Причина — использование этих социальных сетей как элементов информационного терроризма со стороны украинских властей и их американских кураторов, как вредоносные информационные помойки», — сказал Стремоусов, передает РБК. Он уточнил, что жители Херсонской области смогут пользоваться Google, но если в строку поиска будет вбито название украинского сайта, то его открыть не удастся. По словам Стремоусова, то же самое было до начала спецоперации, когда на тот момент президент Украины Петр Порошенко запретил «Одноклассники», «ВКонтакте». Ранее власти Херсонской области также отключили на территории региона Instagram (запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). С недавнего времени Херсонская область и значительная часть Запорожской перешла под контроль Вооруженных сил России в ходе специальной операции по демилитаризации Украины. Позже власти Херсона заявляли о намерении провести референдум по вхождению в состав РФ во что бы то ни было.