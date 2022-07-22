В Кургане учительница через суд добилась от ПФ досрочной пенсии

Курганский суд обязал ПФ начислить учителю досрочную пенсию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Курганский городской суд постановил отменить решение регионального отделения Пенсионного фонда в отказе начисления досрочной пенсии по старости учителю. Информация об этом появилась на сайте суда.

«Обязать Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Курганской области включить С. в стаж, дающий право на досрочное назначение пенсии, следующие периоды <…> Обязать [отделение ПФ] назначить досрочную страховую пенсию по старости», — гласит постановление суда. Отказ в начислении пенсии женщина получила в октябре 2021 года.

Согласно материалам дела, в необходимый стаж учителю Лебяжьевской общеобразовательной школы не зачли несколько календарных периодов, выпавших на периоды карантина и отмены занятий. Однако женщина получила справки от учебного заведения, что выполняла свои служебные обязанности даже во время отсутствия детей в школе.

Судья учел обстоятельства дела и решил, что «периоды приостановления занятий обучающихся и карантина подлежат включению в стаж, дающий право на досрочное назначение пенсии истцу». Ранее не учтенные сроки позволили набрать необходимые 25 лет стажа и учителю присудили право на получение пенсии с марта 2022 года. Также курганское отделение ПФ должно будет уплатить 300 рублей пошлины, потраченных истцом.

Ранее URA.RU сообщало, что курганский электрогазосварщик добился начисления досрочной пенсии. Для этого мужчине пришлось доказать обоснованность включения в свой стаж более 5 лет трудовой деятельности.

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