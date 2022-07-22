ЕП: Словакия откажет Украине в помощи по борьбе с Россией

Словакия в скором времени может отказать Украине в помощи и поддержке. Об этом говорится в статье украинского издания «Европейская правда».
«Смена власти в Словакии вероятно приведет к проблемам с передачей оружия Украине. А помощь Братиславы остается крайне важной для Киева. Кроме гаубиц и ПВО, которые Братислава уже передала, Украине крайне важно получить анонсированные самолеты МиГ-29 и танки», — поясняется с статье.
Издание пишет, что новое правительство может изменить и позицию Словакии в отношении санкций, присоединившись к позиции Виктора Орбана. «Тем более отказ от российской нефти для Братиславы станет не менее сложным шагом, чем для Будапешта», — подчеркивают авторы публикации. По их мнению, для предотвращения этой ситуации Киеву стоит назначить «нового и мотивированного» украинского посла в Братиславе.
Ранее Россия включила в список «недружественных стран» Грецию, Данию, Словению, Хорватию и Словакию. Страны Запада оказывают Украине поддержку на фоне спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации ЛНР и ДНР. Целью стало освобождение Донбасса, отмечал президент РФ Владимир Путин.
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