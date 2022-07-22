22 июля 2022

Telegraph: Германия превратила ЕС в «одинокого» заложника России

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ФРГ сделала из Евросоюза заложником России Фото:
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Газовый кризис в Европе

Энергетическая политика Германии и нерешительность в отношениях с Россией сделала Евросоюз заложником РФ. Об этом написано в статье британской газеты The Telegraph.

Дело в том, что газа, который поступит по возобновившему работу «Северному потоку», не хватит для полноценного запаса на предстоящую зиму, а у Европы нет альтернативных поставщиков для замены, пишет газета. Отмечается, что Германия надавила на Канаду, чтобы «Газпрому» вернули задержанную из-за санкций турбину. За этой уступкой, по словам автора статьи, стоит крупнейшая экономика Евросоюза, которой в случае прекращения поставок грозит сокращение как минимум на шесть процентов. Кроме того, подчеркивается, что в случае прекращения поставок газа со стороны России, предстоящей зимой Евросоюз станет куда более «одиноким» и разобщенным блоком, чем в любое другое время.

Ранее говорилось о том, что почти половина стран ЕС не согласна потреблять меньше газа, чтобы подготовиться к возможному прекращению поставок из РФ. Агентство Reuters ставит под сомнение одобрение государств плана действий ЕС в чрезвычайных ситуациях.

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Энергетическая политика Германии и нерешительность в отношениях с Россией сделала Евросоюз заложником РФ. Об этом написано в статье британской газеты The Telegraph. Дело в том, что газа, который поступит по возобновившему работу «Северному потоку», не хватит для полноценного запаса на предстоящую зиму, а у Европы нет альтернативных поставщиков для замены, пишет газета. Отмечается, что Германия надавила на Канаду, чтобы «Газпрому» вернули задержанную из-за санкций турбину. За этой уступкой, по словам автора статьи, стоит крупнейшая экономика Евросоюза, которой в случае прекращения поставок грозит сокращение как минимум на шесть процентов. Кроме того, подчеркивается, что в случае прекращения поставок газа со стороны России, предстоящей зимой Евросоюз станет куда более «одиноким» и разобщенным блоком, чем в любое другое время. Ранее говорилось о том, что почти половина стран ЕС не согласна потреблять меньше газа, чтобы подготовиться к возможному прекращению поставок из РФ. Агентство Reuters ставит под сомнение одобрение государств плана действий ЕС в чрезвычайных ситуациях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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