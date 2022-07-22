Telegraph: Германия превратила ЕС в «одинокого» заложника России

23 июля 2022 в 05:57 Размер текста - 17 +

ФРГ сделала из Евросоюза заложником России Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Энергетическая политика Германии и нерешительность в отношениях с Россией сделала Евросоюз заложником РФ. Об этом написано в статье британской газеты The Telegraph. Дело в том, что газа, который поступит по возобновившему работу «Северному потоку», не хватит для полноценного запаса на предстоящую зиму, а у Европы нет альтернативных поставщиков для замены, пишет газета. Отмечается, что Германия надавила на Канаду, чтобы «Газпрому» вернули задержанную из-за санкций турбину. За этой уступкой, по словам автора статьи, стоит крупнейшая экономика Евросоюза, которой в случае прекращения поставок грозит сокращение как минимум на шесть процентов. Кроме того, подчеркивается, что в случае прекращения поставок газа со стороны России, предстоящей зимой Евросоюз станет куда более «одиноким» и разобщенным блоком, чем в любое другое время. Ранее говорилось о том, что почти половина стран ЕС не согласна потреблять меньше газа, чтобы подготовиться к возможному прекращению поставок из РФ. Агентство Reuters ставит под сомнение одобрение государств плана действий ЕС в чрезвычайных ситуациях. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Энергетическая политика Германии и нерешительность в отношениях с Россией сделала Евросоюз заложником РФ. Об этом написано в статье британской газеты The Telegraph. Дело в том, что газа, который поступит по возобновившему работу «Северному потоку», не хватит для полноценного запаса на предстоящую зиму, а у Европы нет альтернативных поставщиков для замены, пишет газета. Отмечается, что Германия надавила на Канаду, чтобы «Газпрому» вернули задержанную из-за санкций турбину. За этой уступкой, по словам автора статьи, стоит крупнейшая экономика Евросоюза, которой в случае прекращения поставок грозит сокращение как минимум на шесть процентов. Кроме того, подчеркивается, что в случае прекращения поставок газа со стороны России, предстоящей зимой Евросоюз станет куда более «одиноким» и разобщенным блоком, чем в любое другое время. Ранее говорилось о том, что почти половина стран ЕС не согласна потреблять меньше газа, чтобы подготовиться к возможному прекращению поставок из РФ. Агентство Reuters ставит под сомнение одобрение государств плана действий ЕС в чрезвычайных ситуациях.