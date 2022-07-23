FP: США уступают Африку России из-за нехватки дипломатов

Нехватка дипломатов в Африке может подорвать усилия США по конкуренции с РФ Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

США теряют власть над Африкой из-за нехватки дипломатов. Об этом сообщает американский журнал Foreign Policy.

«Постоянная и острая нехватка штатных должностей дипломатической службы в представительствах США в Африке вызывает серьезную озабоченность», — сказал в интервью Foreign Policy американский сенатор Джим Риш. «У нас просто не хватает людей для всех задач, которые нам нужно выполнить, и задач, которые нужны Вашингтону», — заявил чиновник из Госдепартамента.

В последние месяцы в американском посольстве в Нигере было вакантно около половины должностей, в Буркина-Фасо — почти треть кандидатур, включая половину должностей для американских дипломатов. Дефицит кадров может подорвать усилия США по конкуренции с Россией и Китаем, отметили законодатели. Издание сообщает, что Россия добилась значительных успехов в Африке.

На этой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров объявил, что в конце месяца посетит Египет, Уганду, Эфиопию и Республику Конго — все страны, которые укрепляли связи с Россией, сообщает «Федеральное агентство новостей». Лавров отметил, что Россия всегда поддерживала страны Африки в борьбе с колониальным гнетом. С ним планирует провести переговоры премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, пишет RT.